به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز ملی زاینده‌رود و در حاشیه نشست رونمایی از کتاب «کنار هر رودی قدم زدم، آن رود زاینده‌رود شد» اثر رضا نوریختیار، شامگاه جمعه در خانه زرد اصفهان، وحید شریفی، گرافیست و کیوریتور نمایشگاه «کاریکاتور برای زاینده‌رود» درباره شکل‌گیری و اهداف این رویداد هنری در کنار این نشست توضیحاتی ارائه داد.

شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز ایده نمایشگاه گفت: حدود یک ماه و نیم پیش با چند نفر از دوستان هنرمند در اصفهان تصمیم گرفتیم پروژه‌ای با موضوع زاینده‌رود آغاز کنیم. طبیعی بود که نخستین دغدغه هر اصفهانی، و به‌ویژه هنرمند کاریکاتوریست، رود زاینده‌رود و بحران زیست‌محیطی آن باشد.

وی ادامه داد: از همین رو شروع کردیم به اتود زدن و طرح‌ریزی سوژه‌ها. در همین جریان به‌طور اتفاقی متوجه شدیم مراسم رونمایی کتاب استاد نوریختیار به مناسبت روز ملی زاینده‌رود در خانه زرد برگزار می‌شود و این را به فال نیک گرفتیم. تصمیم گرفتیم تا آثارمان را در این مناسبت عرضه کنیم و در قالب یک پویش با عنوان «کاریکاتور برای زاینده‌رود» و «هنر برای زاینده‌رود» اعلام موجودیت داشته باشیم.

این هنرمند گرافیست با اشاره به گستره مشارکت هنرمندان افزود: در کمتر از ۴۸ ساعت، ده‌ها هنرمند از سراسر ایران و حتی خارج کشور به این پویش پیوستند. نتیجه آن شد که امروز نزدیک به صد اثر فاخر کاریکاتور در اختیار داریم که بسیاری از آن‌ها پیش‌تر در مطبوعات یا جشنواره‌های بین‌المللی ارائه شده‌اند. حدود ۵۰ هنرمند در این نمایشگاه مشارکت داشتند، در حالی‌که تیم اولیه ما در اصفهان تنها ۷ یا ۸ نفر بود. جالب اینکه بخش عمده آثار از هنرمندانی است که ساکن اصفهان نیستند.

وی تأکید کرد: پویش تنها به برگزاری یک نمایشگاه ختم نمی‌شود: بلکه از شب گذشته تاکنون آثار با هشتگ « کاریکاتور برای زاینده‌رود» در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و این روند ادامه خواهد داشت تا روزی که شاهد جاری شدن دوباره زاینده‌رود باشیم. این حرکت صرفاً یک نمایش یک‌ساعته نبود؛ بلکه ادامه حیات آن در فضای مجازی ماندگار خواهد بود. حتی این آثار ظرفیت کتاب‌شدن، نمایشگاه‌گردانی در شهرهای دیگر و انتشار در قالب کلیپ را دارند. در همین زمینه، بابک رجبی، هنرمند اصفهانی، قطعه‌ای موسیقایی درباره خشکی زاینده‌رود در اختیار ما قرار داد که همراهی آن با کلیپ آثار، ارزش ویژه‌ای به این حرکت می‌دهد.

این گرافیست درباره جایگاه کاریکاتور نیز گفت: کاریکاتور ذاتاً هنری برای مطبوعات و مردم است، نه یک هنر موزه‌ای. امروز شاید مطبوعات کمتر از آن استفاده کنند، اما همچنان ارزش و قدرتش در همین بی‌واسطگی است. نمایشگاهی که برگزار شد، هرچند در حاشیه یک رویداد فرهنگی شکل گرفت، اما به‌قدری غنی بود که خودش به یک متن مستقل و پرمحتوا تبدیل شد.

شریفی در پایان با بیان اینکه هنوز عنوان قطعی برای نمایشگاه انتخاب نشده، افزود: هشتگ « کاریکاتور برای زاینده‌رود» به‌تنهایی می‌تواند عنوان این حرکت باشد؛ حرکتی که با دغدغه، همدلی و هنر آغاز شد و ادامه‌اش را مردم و هنرمندان رقم خواهند زد.