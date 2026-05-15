آزمون تخصصی قرآن در کرمانشاه برگزار شد

حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیست‌ویکمین مرحله آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی قرآن کریم امروز همزمان در استان کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: این آزمون‌ها در سه شهرستان کرمانشاه، جوانرود و هرسین برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم با یکدیگر رقابت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در شهر کرمانشاه ۱۲۴ نفر در این آزمون حضور داشتند و افرادی که موفق به کسب حد نصاب لازم شوند، به مراحل شفاهی راه پیدا خواهند کرد.

چقامیرزایی ادامه داد: مراحل شفاهی این آزمون‌ها در تیرماه و آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی باید در این بخش نیز موفق به کسب امتیاز لازم شوند.

وی خاطرنشان کرد: حافظان قرآن در رشته حفظ کل که بتوانند امتیاز لازم برای درجات یک و دو را کسب کنند، برای شرکت در آزمون سراسری به تهران اعزام خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اعتبار مدارک اعطایی گفت: مدارک تخصصی این آزمون‌ها معادل مدارک دانشگاهی علوم قرآنی است؛ به‌طوری که برخی درجات معادل دیپلم، فوق‌دیپلم و کارشناسی و درجات بالاتر نیز معادل کارشناسی ارشد علوم قرآنی محسوب می‌شود.