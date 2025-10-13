حجتالاسلام ابوذر توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اشاره به برگزاری دوره آموزشی سطح یک تدبر در قرآن کریم در استان، اظهار داشت: این دوره در قالب ۱۶ دوره آموزشی در سراسر استان طراحی و از شانزدهم مهرماه آغاز شده است.
وی افزود: در این دورهها ۶۵۰ نفر از علاقهمندان شرکت کردهاند که کلاسها در شهرستانهای کرمانشاه، کنگاور، صحنه، هرسین، سنقر، اسلامآباد غرب، دالاهو، سرپلذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و روانسر برگزار میشود.
مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم تا شانزدهم آذرماه ادامه خواهد داشت و شرکتکنندگانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، وارد مرحله دوم تدبر میشوند که این مرحله نیز به مدت دو ماه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از پایان سطح دو، شرکتکنندگان واجد شرایط وارد دوره «تربیت مربی تدبر در قرآن کریم» خواهند شد تا بدین ترتیب، در استان کرمانشاه شبکهای از مربیان متخصص و متعهد در حوزه تدبر و آموزش مفاهیم قرآنی شکل گیرد.
حجتالاسلام توحیدی با تأکید بر اینکه تربیت نیروهای قرآنی از اولویتهای اصلی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن کشور است، گفت: هدف از اجرای این طرحها، تقویت زیرساختهای قرآنی در شهرستانها و ارتقای سطح آموزش و پژوهش در حوزه تدبر و حفظ قرآن کریم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری آزمونهای حفظ عمومی قرآن کریم اشاره کرد و افزود: چهارمین دوره این آزمونها در قالب کاروانهای استانی و با حضور ۴۳۳ نفر از حافظان قرآن در رشتههای مختلف از یک جز تا حفظ کل قرآن کریم در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۷ و ۱۸ مهرماه برگزار شد.
توحیدی تصریح کرد: برخی از شهرستانها که در این مرحله باقی ماندهاند، آزمونهای خود را پنجشنبه آینده برگزار خواهند کرد. این آزمونها در ۱۰ رشته از یک جز تا حفظ کل قرآن برگزار میشود و علاقهمندان در ردههای مختلف سنی در آن حضور دارند.
وی با اشاره به همکاری بین دستگاهی برای اجرای این طرحها گفت: آزمونهای حفظ عمومی قرآن کریم با همکاری ادارهکل تبلیغات اسلامی، ادارهکل اوقاف و امور خیریه و مؤسسه «میراث ماندگار» برگزار میشود و مورد استقبال گسترده حافظان و فعالان قرآنی استان قرار گرفته است.
مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: اجرای همزمان دورههای تدبر و آزمونهای حفظ عمومی قرآن کریم، گامی مؤثر در راستای تربیت نسل قرآنی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر گسترش فرهنگ انس با قرآن در جامعه است.
