رقابت ۱۸۳ قاری و حافظ در مرحله استانی مسابقات قرآن کریم کرمانشاه

ساحل سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مرحله استانی مسابقات قرآن کریم در کرمانشاه، اظهار کرد: این دوره از مسابقات در مدت چهار روز متوالی برگزار میشود و بانوان و آقایان در رشتههای مختلف قرآنی به رقابت خواهند پرداخت.
وی افزود: رشتههای پیشبینی شده برای این دوره شامل حفظ کل قرآن کریم، حفظ جز، دعاخوانی، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل است که شرکتکنندگان برگزیده در این زمینهها به محک قرآنی گذاشته میشوند.
سهیلی با بیان اینکه استقبال از این دوره از مسابقات بسیار چشمگیر بوده است، گفت: در مجموع ۱۸۳ نفر در این رقابتها حضور دارند که شامل حدود ۱۰۰ شرکتکننده آقا و ۸۳ شرکتکننده بانو میشود و این امر نشاندهنده علاقه و شور قرآنی در میان اقشار مختلف استان است.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دانست و تصریح کرد: ایجاد انس و الفت جوانان و نوجوانان با قرآن کریم از مهمترین رویکردهای این رقابتهاست و ما امیدواریم از دل این مسابقات قاریان و حافظان برجستهای برای حضور در سطوح بالاتر و حتی ملی و بینالمللی معرفی شوند.
وی ادامه داد: برگزاری چنین محافلی فرصتی است تا شرکتکنندگان علاوه بر محک زدن تواناییهای خود، با یکدیگر ارتباط گرفته و در فضایی معنوی، از آیات نورانی قرآن کریم درس زندگی، آرامش و هدایت بیاموزند.
سهیلی در پایان تأکید کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه همواره تلاش دارد با برگزاری چنین برنامههایی، فضای جامعه را به سمت تعمیق باورهای دینی و قرآنی سوق داده و نسل جوان را بیش از پیش با فرهنگ و مفاهیم ناب قرآن کریم آشنا سازد.
