  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

رقابت ۱۸۳ قاری و حافظ در مرحله استانی مسابقات قرآن کریم کرمانشاه

رقابت ۱۸۳ قاری و حافظ در مرحله استانی مسابقات قرآن کریم کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: ۱۰۰ مرد و ۸۳ زن قاری و حافظ قرآن به صورت جداگانه در قالب مرحله استانی مسابقات قرآن کریم به رقابت می‌پردازند.

ساحل سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مرحله استانی مسابقات قرآن کریم در کرمانشاه، اظهار کرد: این دوره از مسابقات در مدت چهار روز متوالی برگزار می‌شود و بانوان و آقایان در رشته‌های مختلف قرآنی به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: رشته‌های پیش‌بینی شده برای این دوره شامل حفظ کل قرآن کریم، حفظ جز، دعاخوانی، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل است که شرکت‌کنندگان برگزیده در این زمینه‌ها به محک قرآنی گذاشته می‌شوند.

سهیلی با بیان اینکه استقبال از این دوره از مسابقات بسیار چشمگیر بوده است، گفت: در مجموع ۱۸۳ نفر در این رقابت‌ها حضور دارند که شامل حدود ۱۰۰ شرکت‌کننده آقا و ۸۳ شرکت‌کننده بانو می‌شود و این امر نشان‌دهنده علاقه و شور قرآنی در میان اقشار مختلف استان است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دانست و تصریح کرد: ایجاد انس و الفت جوانان و نوجوانان با قرآن کریم از مهم‌ترین رویکردهای این رقابت‌هاست و ما امیدواریم از دل این مسابقات قاریان و حافظان برجسته‌ای برای حضور در سطوح بالاتر و حتی ملی و بین‌المللی معرفی شوند.

وی ادامه داد: برگزاری چنین محافلی فرصتی است تا شرکت‌کنندگان علاوه بر محک زدن توانایی‌های خود، با یکدیگر ارتباط گرفته و در فضایی معنوی، از آیات نورانی قرآن کریم درس زندگی، آرامش و هدایت بیاموزند.

سهیلی در پایان تأکید کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه همواره تلاش دارد با برگزاری چنین برنامه‌هایی، فضای جامعه را به سمت تعمیق باورهای دینی و قرآنی سوق داده و نسل جوان را بیش از پیش با فرهنگ و مفاهیم ناب قرآن کریم آشنا سازد.

کد خبر 6563133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها