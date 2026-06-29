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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

رقابت ۵۰۰ نفر در مسابقات قرآن کریم کرمانشاه آغاز شد

رقابت ۵۰۰ نفر در مسابقات قرآن کریم کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از آغاز چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور ۵۰۰ شرکت‌کننده در امامزاده ابراهیم (ع) طاق‌بستان خبر داد.

ساحل سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان کرمانشاه با حضور ۵۰۰ شرکت‌کننده در محل امامزاده ابراهیم (ع) طاق‌بستان آغاز شده و این رقابت‌ها به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این دوره از مسابقات به گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان اختصاص یافته و شرکت‌کنندگان در مرحله شهرستانی در فضایی معنوی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: متسابقان در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

سهیلی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان گفت: از مجموع ۵۰۰ نفر حاضر در این دوره، ۳۰۰ نفر را بانوان و ۲۰۰ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان این رقابت‌ها، سه نفر برتر هر رشته به مرحله استانی مسابقات قرآن کریم که مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد، راه پیدا می‌کنند.

کد مطلب 6874643

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