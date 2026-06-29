رقابت ۵۰۰ نفر در مسابقات قرآن کریم کرمانشاه آغاز شد

ساحل سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان کرمانشاه با حضور ۵۰۰ شرکت‌کننده در محل امامزاده ابراهیم (ع) طاق‌بستان آغاز شده و این رقابت‌ها به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این دوره از مسابقات به گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان اختصاص یافته و شرکت‌کنندگان در مرحله شهرستانی در فضایی معنوی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: متسابقان در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

سهیلی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان گفت: از مجموع ۵۰۰ نفر حاضر در این دوره، ۳۰۰ نفر را بانوان و ۲۰۰ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان این رقابت‌ها، سه نفر برتر هر رشته به مرحله استانی مسابقات قرآن کریم که مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد، راه پیدا می‌کنند.