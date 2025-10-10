استاندار: روستاییان و عشایر پیشران‌ تولید و حافظان فرهنگ خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان، اقتصاد این بخش را یکی از ارکان اصلی رشد تولید ناخالص داخلی استان دانست و گفت: جوامع روستایی و عشایری با ظرفیت‌های کم‌نظیر خود، نقش مؤثری در پویایی اقتصادی خوزستان دارند.

این نمایشگاه که با حضور ۷۴ غرفه از صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی و خوراکی‌های سنتی برگزار شد، به گفته استاندار، ویترینی از ظرفیت‌های پنهان و توانمندی‌های اصیل این قشر زحمت‌کش بود.

موالی‌زاده با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، اظهار کرد: این نمایشگاه نشان داد که روستاییان و عشایر نه‌تنها حافظان فرهنگ و ارزش‌های سنتی هستند، بلکه به‌عنوان پیشران‌های تولید، در چرخه اقتصادی استان نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی، از تمامی فعالان این حوزه به‌ویژه زنان روستایی و عشایر، به‌خاطر تلاش در تولید و عرضه محصولات بومی، قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان خوزستان از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز برگزار شد. این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌ها، تولیدات و سبک زندگی جوامع روستایی و عشایری، فرصتی مغتنم برای تعامل فرهنگی، اقتصادی و گردشگری فراهم آورد.