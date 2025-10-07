به گزارش خبرنگار مهر، در این رویداد چهار روزه، طیف گستردهای از دستاوردها و ظرفیتهای تولیدی، اقتصادی و فرهنگی روستاییان و عشایر استان در حوزههایی چون کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، فرآوری محصولات، گردشگری و تولیدات بومی به نمایش گذاشته شده است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی توانمندیهای اقشار مولد روستایی و عشایری، حمایت از توسعه پایدار در مناطق محروم و ترویج اقتصاد روستامحور عنوان شده است.
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر خوزستان تا پایان هفته جاری پذیرای بازدیدکنندگان، فعالان اقتصادی، علاقهمندان به حوزه توسعه روستایی و گردشگران خواهد بود.
