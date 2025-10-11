خلیل الهایی در حاشیه پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف اصلی این نمایشگاه، شناسایی ظرفیت‌های پنهان و مغفول مانده جوامع روستایی و عشایری استان خوزستان است؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در پایداری اقتصاد محلی و جلوگیری از مهاجرت معکوس ایفا کنند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از این بخش افزود: بسیاری از صنایع‌دستی و تولیدات بومی هنوز به‌درستی معرفی نشده‌اند. لازم است سازمان‌های متولی، از جمله سازمان تعاون روستایی، با ارائه تسهیلات کم‌بهره و ایجاد غرفه‌های دائمی در شهرستان‌ها، زمینه حمایت از تولیدکنندگان روستایی و عشایری را فراهم کنند.

الهایی از هماهنگی با مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی اهواز، برای برگزاری سالانه دو دوره از این نمایشگاه خبر داد و گفت: در این دوره، ۷۴ غرفه فعال بود، ۱۵ دستگاه اجرایی، ۲۶ فرمانداری، ۴۸ بخشداری و ۱۳ گروه عشایری مشارکت داشتند.

وی همچنین به بخش پرسش و پاسخ با دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: در این بخش، خدمات ارائه‌شده به روستاها و عشایر مورد بررسی قرار گرفت و فرصتی برای تعامل مستقیم مردم با مسئولان فراهم شد.

مدیرکل امور روستایی استانداری خوزستان در پایان از حمایت‌های استاندار در برگزاری این رویداد فرهنگی– اقتصادی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه‌ها بتوانند به بستری برای توسعه پایدار و معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی استان تبدیل شوند.