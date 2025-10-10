  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۱

شکست دروغ صهیونیست‌ها برای ترورسازی؛ حریق مربوط به سوله پسماند بود

شکست دروغ صهیونیست‌ها برای ترورسازی؛ حریق مربوط به سوله پسماند بود

دروغ صهیونیست‌ها درباره ترور سردار قاآنی شکست خورد؛ چراکه حریق خیابان دماوند ناشی از سوله مرکز پسماند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه یک صفحه توییتری با دروغ‌پردازی درباره انفجار سوله پسماند در شرق تهران، ادعای ترور سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را مطرح کرده بود و برخی مقامات و صفحات مربوط به رژیم صهیونیستی هم به‌دنبال آن این ادعای کذب را مطرح کرده بودند، اما نهایتا مشخص شد که آتش‌سوزی شرق تهران مربوط به یک سوله مرکز پسماند در حوالی میدان امام حسین(ع) بوده است و یک بار دیگر تیر دشمنان به سنگ خورد.

سردار قاآنی در مصاحبه هفته گذشته خود این هشدار را داده بود که «رژیم صهیونیستی با انتشار خبر دروغ ترور من، در تلاش است تا از نگرانی دوستان و تماس‌شان با من، بتواند جای دقیق من را پیدا کند.»

کد خبر 6618071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها