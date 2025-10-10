به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه یک صفحه توییتری با دروغ‌پردازی درباره انفجار سوله پسماند در شرق تهران، ادعای ترور سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را مطرح کرده بود و برخی مقامات و صفحات مربوط به رژیم صهیونیستی هم به‌دنبال آن این ادعای کذب را مطرح کرده بودند، اما نهایتا مشخص شد که آتش‌سوزی شرق تهران مربوط به یک سوله مرکز پسماند در حوالی میدان امام حسین(ع) بوده است و یک بار دیگر تیر دشمنان به سنگ خورد.

سردار قاآنی در مصاحبه هفته گذشته خود این هشدار را داده بود که «رژیم صهیونیستی با انتشار خبر دروغ ترور من، در تلاش است تا از نگرانی دوستان و تماس‌شان با من، بتواند جای دقیق من را پیدا کند.»