به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه جمعه ۱۸ مهر و در ورزشگاه ولگوگراد آرنا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان «کارپین» خاتمه یافت تا روس ها به اولین پیروزی خود مقابل ایران دست یابند.

سایت «news.sportbox» روسیه نوشت: برای روسیه «دیمیتری ووروبیوف» و «الکسی باتراکوف» گلزنی کردند و تک‌گل ایران را امیرحسین حسین‌زاده به ثمر رساند.

این مسابقه را ۴۲ هزار و ۳۸۷ تماشاگر از نزدیک تماشا کردند. تیم ملی روسیه برای اولین‌بار توانست ایران را شکست دهد پیش از این، دو دیدار رو در روی دو تیم با نتیجه تساوی خاتمه یافته و یک بار نیز ایران پیروز شده بود. اکنون روند بدون شکست شاگردان «والری کارپین» به ۲۱ بازی رسیده است.

لازم به ذکر است که تاکنون تیم ملی روسیه موفق به شکست ایران نشده بود اما تیم کشورمان در سه تقابل با تیم ملی شوروی سابق شکست خورده بودند.