  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۹

هدیه قلعه‌نویی به روس‌ها/ اولین برد روسیه برابر ایران برای ثبت رکورد

هدیه قلعه‌نویی به روس‌ها/ اولین برد روسیه برابر ایران برای ثبت رکورد

تیم ملی فوتبال روسیه با شکست تیم ایران موفق شد روند شکست ناپذیری خود را در رقابت های بین المللی بهبود ببخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه جمعه ۱۸ مهر و در ورزشگاه ولگوگراد آرنا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان «کارپین» خاتمه یافت تا روس ها به اولین پیروزی خود مقابل ایران دست یابند.

سایت «news.sportbox» روسیه نوشت: برای روسیه «دیمیتری ووروبیوف» و «الکسی باتراکوف» گلزنی کردند و تک‌گل ایران را امیرحسین حسین‌زاده به ثمر رساند.

این مسابقه را ۴۲ هزار و ۳۸۷ تماشاگر از نزدیک تماشا کردند. تیم ملی روسیه برای اولین‌بار توانست ایران را شکست دهد پیش از این، دو دیدار رو در روی دو تیم با نتیجه تساوی خاتمه یافته و یک بار نیز ایران پیروز شده بود. اکنون روند بدون شکست شاگردان «والری کارپین» به ۲۱ بازی رسیده است.

لازم به ذکر است که تاکنون تیم ملی روسیه موفق به شکست ایران نشده بود اما تیم کشورمان در سه تقابل با تیم ملی شوروی سابق شکست خورده بودند.

کد خبر 6618121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها