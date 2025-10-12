ضعف بزرگ تیم ملی فوتبال ایران از نگاه کارشناس روسی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه جمعه ۱۸ مهر و در ورزشگاه ولگوگراد آرنا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان کاپرین خاتمه یافت. در حالی که چند روز از این بازی می‌گذرد اما کارشناسان و رسانه‌های روسی همچنان در رابطه با آن اظهار نظر می‌کنند.

به نقل از سایت «sovsport» روسیه، «نیکلای نائوموف» رئیس سابق باشگاه لوکوموتیو مسکو در رابطه با این بازی اظهار داشت: از پِرِس سنگینی که تیم ملی ما اغلب در بازی انجام می‌داد خوشم آمد. این کار مدافعان ایران را دچار سردرگمی می‌کرد و باعث ایجاد موقعیت‌های خطرناکی می‌شد که می‌توانستیم از آن‌ها استفاده کنیم.

او ادامه داد: چیزی که خوشم نیامد، کُندی مدافعان ما بود، به‌ویژه «ملیوخین» و «اسیپنکو» توپ را خیلی کُند به گردش درمی‌آوردند و همین باعث می‌شد روند حمله به تأخیر بیفتد. پاس‌های بی‌پایان در زمین خودمان و بعد که بازیکنان ایران پِرِس می‌کردند، برای ما سخت می‌شد از خط دفاعی به حمله برویم. این بخش از بازی واقعاً خوشایند نبود.

«نائوموف» در پایان تصریح کرد: در کل بازی پُرقدرت، خوب و تماشایی بود. چند ترکیب زیبا اجرا کردیم و در نهایت هم به پیروزی رسیدیم. به نظرم این برد کاملاً منطقی بود و حتی می‌توانستیم با اختلاف بیشتری ببریم. تنها نکته منفی، گلی بود که دریافت کردیم در آن لحظه برای چند ثانیه تمرکزمان را از دست دادیم و همان باعث شد گل بخوریم. به جز آن از عملکرد تیم راضی‌ام و از نحوه بازی‌مان خوشم آمد.