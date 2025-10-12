  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

ضعف بزرگ تیم ملی فوتبال ایران از نگاه کارشناس روسی

مدیر سابق باشگاه لوکوموتیو معتقد است که بازیکنان خط دفاعی تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با روسیه سردرگم بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه جمعه ۱۸ مهر و در ورزشگاه ولگوگراد آرنا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان کاپرین خاتمه یافت. در حالی که چند روز از این بازی می‌گذرد اما کارشناسان و رسانه‌های روسی همچنان در رابطه با آن اظهار نظر می‌کنند.

به نقل از سایت «sovsport» روسیه، «نیکلای نائوموف» رئیس سابق باشگاه لوکوموتیو مسکو در رابطه با این بازی اظهار داشت: از پِرِس سنگینی که تیم ملی ما اغلب در بازی انجام می‌داد خوشم آمد. این کار مدافعان ایران را دچار سردرگمی می‌کرد و باعث ایجاد موقعیت‌های خطرناکی می‌شد که می‌توانستیم از آن‌ها استفاده کنیم.

او ادامه داد: چیزی که خوشم نیامد، کُندی مدافعان ما بود، به‌ویژه «ملیوخین» و «اسیپنکو» توپ را خیلی کُند به گردش درمی‌آوردند و همین باعث می‌شد روند حمله به تأخیر بیفتد. پاس‌های بی‌پایان در زمین خودمان و بعد که بازیکنان ایران پِرِس می‌کردند، برای ما سخت می‌شد از خط دفاعی به حمله برویم. این بخش از بازی واقعاً خوشایند نبود.

«نائوموف» در پایان تصریح کرد: در کل بازی پُرقدرت، خوب و تماشایی بود. چند ترکیب زیبا اجرا کردیم و در نهایت هم به پیروزی رسیدیم. به نظرم این برد کاملاً منطقی بود و حتی می‌توانستیم با اختلاف بیشتری ببریم. تنها نکته منفی، گلی بود که دریافت کردیم در آن لحظه برای چند ثانیه تمرکزمان را از دست دادیم و همان باعث شد گل بخوریم. به جز آن از عملکرد تیم راضی‌ام و از نحوه بازی‌مان خوشم آمد.

بهنام روان پاک

