۲۵۰۰ تن انجیر از باغات گرمسار برداشت شد

گرمسار- رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار از پایان فصل برداشت انجیر در شهرستان خبر داد و گفت: طی سال جاری دو هزار و ۵۰۰ تم انجیر از باغات برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح شنبه در بازدید از باغات میوه گرمسار با بیان اینکه فصل برداشت انجیر بهاره و پاییزه در شهرستان به پایان رسید، ابراز داشت: بیشترین تراکم باغ انجیر در روستاهای ناروهه و بنکوه است.

وی عملکرد باغات انجیر را مطلوب ارزیابی کرد و در ادامه بیان کرد: طی سال جاری بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ تم انجیر از باغات گرمسار برداشت شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار با بیان اینکه این میزان برداشت از ۱۸۰ هکتار باغات انجیر شهرستان بوده است، ابزار داشت: میانگین برداشت از هر هکتار ۱۵ تا ۱۶ تن برآورد شده است.

جورابلو با بیان اینکه انجیر از جمله محصولات قابل کشت که مورد اقبال بهره برداران منطقه قرار دارد، تصریح کرد: مازاد نیاز مصرف باغداران به استان تهران ارسال می شود.

وی با بیان اینکه رقم انجیر زرد بهاره گرمسار دارای بازار پسندی خوبی است، افزود: این محصول به صورت تازه خوری و نوبرانه وارد بازار می‌شود.

