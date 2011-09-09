بوشهر روزنامه محلی ندارد/ یک استان با دو خانه مطبوعات!

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت مطبوعاتی در استان بوشهر بیش از یک قرن قدمت دارد و چاپ روزنامه مظفری در استان بوشهر به عنوان یکی از نشریات قدیمی کشور گواه محکمی بر این اعداست اما با وجود این قدمت تاریخی، امروزه استان بوشهر به رغم تعدد بیش از حد نشریه در آن، رسانه ای قدرتمند ندارد.

شاید عنوان کردن اینکه امروز استان بوشهر دارای بیش از 30 هفته نامه محلی و 15 نمایندگی روزنامه سراسری است در نگاه اول رونق فعالیت مطبوعاتی در استان بوشهر را به ذهن بیاورد اما از کنار این واقعیت تلخ نمی توان به سادگی گذشت که استان بوشهر با فقر داشتن خبرنگارانی با عملکرد کیفی و نشریاتی مناسب روبه رو است.

بوشهر روزنامه ندارد

استان بوشهر با وجود اینکه بیش از 30 هفته نامه، ماهنامه و انواع نشریات دارد هم اکنون از معدود استانهای کشور به شمار می رود که همچنان از داشتن روزنامه محلی محروم است.

مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آذرماه سال گذشته در جمع خبرنگاران از روزنامه دار شده استان تا پایان سال خبر داد و اما نه تا پایان سال 89 بلکه تاکنون که شش ماه از سال 90 می گذرد همچنان بوشهر بدون روزنامه است.

هفته نامه های بوشهر به گاهنامه تبدیل شده اند

یکی از خبرنگاران بوشهری در خصوص وضعیت نشریات بوشهر به مهر گفت: هم اکنون بیش از 30 هفته نامه در بوشهر فعالیت دارد که بخش عمده ای از آنها به لحاظ اینکه مجوز انتشار آنها باطل نشود تبدیل به گاهنامه شده اند و هراز چندگاهی به چاپ می رسند.

احمد ادریسی افزود: مشکل مطبوعات در کنار کاهش آگهی های دولتی، عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح گردانندگان آن است.

وی اظهارداشت: در کنار این مشکلات انحصاری شدن چاپ آگهی های دولتی که در اختیار یکی از روزنامه ها قرار گرفته باعث شده تا مطبوعات نتوانند به لحاظ درآمدی جوابگوی نیازها و نیروهای خود باشند.

تعداد زیاد نشریات رونق مطبوعات را از بین برده است

این روزنامه نگار گفت: از طرف دیگر تعدد بالای نشریات استان و اشباع شدن استان در این بخش و همچنین پخش شدن آگهی ها در میان آنان باعث شده تا رونق مطبوعات کمتر از قبل باشد.

ادریسی افزود: متاسفانه مطبوعات بوشهر وابسته به آگهی های دولتی هستند که این یک نقص در مدیریت مطبوعات بوشهر محسوب می شود در صورتیکه پتانسیلهای بالقوه ای در جذب آگهیهای بخش خصوصی وجود دارد که مطبوعات باید به آن توجه کند.

وی با بیان اینکه فعالیت مطبوعاتی و خبری تبدیل به یک مد شده است، گفت: زمانی داشتن هفته نامه و انتشار آن در بوشهر برای برخی افراد مد بود اما امروزه این مد جای خود را به ایجاد سایتهای خبری داده است.

مطبوعات بوشهر دچار بحران شده اند

رئیس خانه مطبوعات بوشهر نیز در این خصوص گفت: کشتی روزنامه نگاری و مطبوعات استان بوشهر دچار بحران شده است.

یونس قیصی زاده اظهارداشت: چگونه می توان از مدیر مسئولی که دغدغه قطع کاغذ، قطع آگهی و بسیاری از دغدغه های دیگر را دارد انتظار داشت به چالشها و مسائل جامعه توجه کند.

وجود دو خانه مطبوعات و افزوده شدن بر مشکلات

سرپرست خبرگزاری فارس در استان بوشهر نیز به مهر گفت: مطبوعات بوشهر این روزها با مشکلات فراوانی روبه رو هستند به گونه ای که ادامه حیات برای آنها بسیار سخت و نفس گیر شده است.

سلمان ندومی افزود: هم اکنون بسیاری از مطبوعات بوشهر با مسائل مالی دست و پنجه نرم می کنند و حتی درآمد آنها کفاف هزینه های معمولی نشریه خود را نمی دهد.

وی اظهارداشت: در این بین عدم وجود یک تشکل واحد برای حمایت از مطبوعات بوشهر را دوچندان کرده و اداره کل فرهنگ و ارشاد هم نتوانسته آنگونه که باید و شاید وظیفه خود را در قبال یک تشکل واحد انجام دهد.

این خبرنگار بوشهری اضافه کرد: وجود دو خانه مطبوعات با دو خط مشی سیاسی متفاوت نه تنها مشکلات مطبوعات بوشهر را حل و فصل نمی کند بلکه بر مسائل و مشکلات آنان افزوده است.

ندومی گفت: مطبوعات بوشهر که زمانی در عرصه رسانه های کشوری زبانزده بودند، اکنون به دلیل مشکلات متعدد به ویژه مسائل مالی به سختی نفس می کشند و باید فکری به حال تنفس آنان کرد.