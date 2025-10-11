ساخت حدود ۱۴ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر ، آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به اینکه با وجود چالش‌های فراوان و محدودیت‌های شدید مالی سازمان بهزیستی کشور حائز کسب رتبه برتر عملکردی در بین تمام دستگاه‌ها در گروه سلامت و رفاه اجتماعی شده است، گفت: یکی از بخش‌های مورد اشاره کمک به تأمین ۱۳۹۴۳ واحد مسکونی در سال گذشته بوده است که از اقدامات بسیار مؤثر در امر توانمندسازی گروه‌های هدف سازمان تلقی می‌شود.

وی افزود: این مرکز در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و در قالب اجرای طرح‌های مختلف دولتی و احداث خودمالکی در دست اجرا دارد که حاصل این تلاش ان‌شاءالله تحقق ۱۶ هزار واحد مسکونی در سال جاری خواهد بود.

ذکایی فر گفت: در راستای تأمین آتیه بانوان سرپرست خانوار واجد شرایط در سال ۱۴۰۳ با تأمین بیمه اجتماعی (پیری، فوت و از کارافتادگی) بالغ بر ۱۱۲۱۳۱ نفر از بانوان سرپرست خانوار واجد شرایط تحت پوشش سازمان بهزیستی ضمن تحقق هدف کمی ۲۰ درصد افزایش تحت پوشش‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ و رسیدن به رشد ۲۳ درصدی موفق به افزایش ضریب نفوذ خدمات مربوطه در سطح کشور شده است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: همچنین با ایجاد اشتغال برای ۷۰۵۱۸ نفر از افراد تحت پوشش با درصد عملکرد ۱۱۸ درصد نسبت به تعهد ۶۰ هزار نفری در سال ۱۴۰۳ منجر به کسب امتیاز کامل شاخص‌های اختصاصی در این مرکز شده است.