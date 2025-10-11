  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

ساخت حدود ۱۴ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی در سال گذشته

ساخت حدود ۱۴ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی در سال گذشته

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال گذشته ۱۳۹۴۳ واحد مسکونی برای جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به اینکه با وجود چالش‌های فراوان و محدودیت‌های شدید مالی سازمان بهزیستی کشور حائز کسب رتبه برتر عملکردی در بین تمام دستگاه‌ها در گروه سلامت و رفاه اجتماعی شده است، گفت: یکی از بخش‌های مورد اشاره کمک به تأمین ۱۳۹۴۳ واحد مسکونی در سال گذشته بوده است که از اقدامات بسیار مؤثر در امر توانمندسازی گروه‌های هدف سازمان تلقی می‌شود.

وی افزود: این مرکز در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و در قالب اجرای طرح‌های مختلف دولتی و احداث خودمالکی در دست اجرا دارد که حاصل این تلاش ان‌شاءالله تحقق ۱۶ هزار واحد مسکونی در سال جاری خواهد بود.

ذکایی فر گفت: در راستای تأمین آتیه بانوان سرپرست خانوار واجد شرایط در سال ۱۴۰۳ با تأمین بیمه اجتماعی (پیری، فوت و از کارافتادگی) بالغ بر ۱۱۲۱۳۱ نفر از بانوان سرپرست خانوار واجد شرایط تحت پوشش سازمان بهزیستی ضمن تحقق هدف کمی ۲۰ درصد افزایش تحت پوشش‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ و رسیدن به رشد ۲۳ درصدی موفق به افزایش ضریب نفوذ خدمات مربوطه در سطح کشور شده است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: همچنین با ایجاد اشتغال برای ۷۰۵۱۸ نفر از افراد تحت پوشش با درصد عملکرد ۱۱۸ درصد نسبت به تعهد ۶۰ هزار نفری در سال ۱۴۰۳ منجر به کسب امتیاز کامل شاخص‌های اختصاصی در این مرکز شده است.

کد خبر 6618242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چندین سال است میکن ثبت نام کنید برای خونه ولی انگار نه انگار همش وعده خدایا خدایا شکرت یعنی منه معلول شدید خیلی شدید هستم صاحب خونه میشوم شرمنده زنو بچه ها نشم چی میشود یهو خواب بیدار بشم بگن بیا خونه ات تحویل بگیر اونم یه سقف کوچکم باشه هزاران بار راضیم امکان ندارد نمیتونیم وامم مسکن برداریم چون پشتوانه نداریم اندک ماهانه چطوری برگردونیم وام مسکن واقعا خیلی سخته چند سال پیش مراجعه کردم اداره بهزیستی برای کمک جهیزیه دخترم گفتند تنها ۵۰۰ هزار توان کمک اداره بهزیستی هست گفتم نمیخوام نگرفتم

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها