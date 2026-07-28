واگذاری ۲ هزار مسکن و ایجاد شغل برای بیش از ۹ هزار مددجو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی از بهرهبرداری همزمان چندین طرح ملی در حوزههای بیمه اجتماعی، مسکن، اشتغال، مشارکت اجتماعی و توسعه زیرساختهای حمایتی به مناسبت هفته بهزیستی خبر داد و با اشاره به اجرای قرارداد همکاری با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تامین آتیه بانوان سرپرست خانوار روستایی و عشایر، ۷۰ هزار و ۶۲۱ نفر از خدمات این صندوق بهرهمند خواهند شد. همچنین بر اساس این قرارداد، ۱۰ هزار و ۴۲۱ نفر از سطح یک به سطح دو و ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر از سطح پنج به سطح شش ارتقای سطح درآمدی یافتهاند که گامی مؤثر در افزایش حمایتهای بیمهای و ارتقای امنیت اقتصادی این قشر به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه تأمین مسکن افزود: همزمان با هفته بهزیستی، ۲ هزار و ۶۸ واحد مسکونی به جامعه هدف واگذار شد که این اقدام، نقش مهمی در تأمین سرپناه ایمن، افزایش امنیت و آرامش خانوادهها و تحقق توانمندسازی پایدار افراد تحت پوشش سازمان دارد.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی همچنین از ایجاد ۹ هزار و ۴۵۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف خبر داد و گفت: توسعه اشتغال پایدار، افزایش درآمد، تقویت خوداتکایی اقتصادی و فراهمسازی زمینه حضور مؤثر افراد دارای معلولیت و سایر گروههای هدف در عرصه تولید و کارآفرینی، از مهمترین رویکردهای سازمان بهزیستی در مسیر توانمندسازی و کاهش وابستگی به حمایتهای مستمر است.
ذکاییفر در ادامه، افتتاح پارلمانهای مشورتی دانشآموزان بهزیستی در استانهای کشور را گامی مؤثر در تقویت مشارکت اجتماعی، مسئولیتپذیری و نقشآفرینی نوجوانان تحت پوشش دانست و افزود: همچنین در راستای ایجاد درآمد پایدار جهت مددجویان دارای معلولیت خیلی شدید بهره برداری از پنل خورشیدی ۲۵۰ کیلو واتی در شهرستان فلاورجان با هدف توسعه انرژیهای پاک، افزایش بهرهوری و حرکت به سوی توسعه پایدار به بهرهبرداری رسید.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها، جلوهای از رویکرد تحولی سازمان بهزیستی در توسعه خدمات اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و تحقق توانمندسازی همهجانبه جامعه هدف است.
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