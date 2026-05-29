۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

صدور ۸۵ رأی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه پیام نور

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه پیام نور با تشریح عملکرد این هیأت در سال ۱۴۰۴، از رسیدگی به ۱۵۰ پرونده، صدور ۸۵ رأی و برگزاری ۵۰ جلسه تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، ابافت در خصوص پیرامون عملکرد هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار داشت: حفظ سلامت نظام اداری در بدنه گسترده دانشگاه پیام نور، مستلزم نظارت دقیق و اجرای کامل قوانین استخدامی و مقررات اداری است و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، تنها مرجع برخورد نیستند بلکه نقش اصلاح‌گر و مشورتی نیز ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به پیشینه قانونی این هیئت‌ها گفت: نخستین مبانی رسیدگی به تخلفات اداری به قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد و قانون فعلی نیز در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که براساس آن هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در دستگاه‌های دولتی تشکیل شدند.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه پیام نور درباره ماهیت فعالیت این هیئت‌ها افزود: ماهیت هیئ ت‌ها شبه‌قضایی است و هدف اصلی، رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری با رعایت اصول دادرسی، تناسب تخلف و مجازات، بی‌طرفی و حفظ حقوق کارکنان است.

وی تخلف اداری را هرگونه فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات استخدامی و اداری دانست و گفت: فرآیند رسیدگی شامل شناسایی تخلف، بررسی و تحقیق، صدور حکم، پیگیری اجرای آراء و امکان اعتراض قانونی کارکنان به آرای صادره است.

ابافت همچنین از اجرای طرح ساماندهی بایگانی و پرونده‌های راکد خبر داد و تصریح کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون حدود ۷۰۰ پرونده ساماندهی، لیبل‌گذاری و آرشیو شده و ساختار بایگانی فیزیکی و الکترونیکی نیز نوسازی شده است تا رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی با ارائه آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت ۱۵۰ پرونده در دست بررسی قرار گرفت، ۵۰ جلسه تخصصی برگزار شد، ۵۰ ابلاغ اتهام جدید صادر و ۸۵ رأی نهایی ابلاغ شد که به گفته وی، بیشترین تعداد آرای صادره در سطح وزارت علوم بوده است.

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۰ رأی برائت نیز صادر شده که نشان‌دهنده رویکرد منصفانه هیأت در بررسی پرونده‌هاست. همچنین در پرونده‌های مالی و اخلاقی از ظرفیت ۱۲ محقق تخصصی استفاده شده است.

وی درباره پراکندگی جغرافیایی پرونده‌ها نیز اظهار کرد: استان تهران با ۱۰ درصد، فارس با ۸ درصد و ایلام با ۶ درصد بیشترین میزان گزارش تخلفات را داشته‌اند و بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها مربوط به کارکنان مرد بوده است.

ابافت در پایان تاکید کرد: سیاست جدید هیئت‌های رسیدگی در دانشگاه پیام نور، تمرکز بر پیشگیری، آموزش و ارائه راهکارهای اصلاحی به مدیریت دانشگاه است تا با آسیب‌شناسی دقیق، زمینه وقوع تخلفات مشابه کاهش یابد.

کد مطلب 6843109
زهرا سیفی

