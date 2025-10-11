هشدار قرمز برای ۵ شهر خوزستان؛ آلودگی هوا در وضعیت ناسالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دادههای مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان میدهد که شاخص آلودگی هوا در ساعت هشت صبح امروز شنبه ۱۹ مهرماه، در شهرهای اندیمشک و دزفول ۱۵۸، بهبهان ۱۵۵، شوشتر و هویزه ۱۶۱ ثبت شده است؛ اعدادی که بیانگر وضعیت «قرمز» و ناسالم برای تمامی گروههای سنی و جمعیتی هستند.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان (۱۱۰)، باغملک (۱۱۴)، دشت آزادگان (۱۱۲)، رامهرمز (۱۱۰)، لالی (۱۲۱) و مسجدسلیمان (۱۴۶) در محدوده «نارنجی» قرار دارد که به معنای ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی یا ریوی است.
در چنین شرایطی، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای زمینهای، از فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز این فعالیتها را محدود نمایند.
بر اساس همین گزارش، وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، اهواز، ایذه، خرمشهر، دهدز، شادگان، شوش، ملاثانی و هندیجان «قابل قبول» اعلام شده است.
کارشناسان محیط زیست هشدار دادهاند که تداوم این شرایط میتواند سلامت عمومی را تهدید کند و خواستار توجه جدی مسئولان به منابع آلاینده و راهکارهای کاهش آلودگی شدهاند.
