  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

لحظه‌ای با مرال در طبیعت گلستان

گرگان- گشت و گذار مرال در طبعیت گلستان نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم و تلاش‌های حفاظتی است.

