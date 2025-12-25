به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش با قدردانی از نگاه راهبردی و دغدغهمند استاندار هرمزگان در هدایت شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش یکی از مهمترین بسترها برای تحقق مشارکت واقعی مردم، نهادها و دستگاهها در نظام تعلیم و تربیت است و میتواند نقطه آغاز تحولات عمیق آموزشی در استانها باشد.
وی عنوان کرد: آموزش و پرورش زیربناییترین نهاد توسعه هر کشور است و اگر قرار است رشد، پیشرفت و تعالی جامعه بهدرستی شکل بگیرد، باید از مدرسه آغاز شود؛ مدرسهای که کیفیت آموزش، مهارتآموزی و تربیت متوازن دانشآموز را در اولویت قرار دهد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ویژگیهای خاص استان هرمزگان تصریح کرد: تنوع جغرافیایی، فرهنگی و وجود مناطق روستایی و کمبرخوردار، هرمزگان را به استانی نیازمند توجه ویژه تبدیل کرده است؛ در عین حال، این استان باید دانشآموزانی را تربیت کند که متناسب با آینده اقتصادی و توسعه دریاپایه، فناوریمحور و تجاری آن باشند.
وی بیان کرد: یکی از نقاط قوت شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان، مشارکت دادن جامعه هدف، از دانشآموزان و اولیا گرفته تا مدیران، معلمان و نهادهای مختلف است؛ این رویکرد باعث میشود تصمیمها واقعبینانهتر، اجراییتر و با کمترین مقاومت همراه باشد.
آذرکیش با تأکید بر ضرورت تغییر روشهای آموزشی خاطرنشان کرد: جهان امروز، جهان فناوریهای نوین و هوش مصنوعی است و آموزش و پرورش ناگزیر از همگام شدن با این تحولات است؛ حذف فناوری راهحل نیست، بلکه باید یاد بگیریم چگونه هوشمندانه از آن در آموزش استفاده کنیم.
وی افزود: عدالت آموزشی فقط به معنای ساخت مدرسه نیست؛ بلکه عدالت در کیفیت آموزش، کشف استعدادها و ایجاد فرصتهای برابر یادگیری برای همه دانشآموزان، بهویژه در مناطق محروم، اهمیت بیشتری دارد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به رشد شاخصهای آموزشی کشور گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر، شاهد کاهش نرخ ترک تحصیل، افزایش پوشش تحصیلی در متوسطه اول و دوم و رشد سهم آموزشهای فنیوحرفهای بودهایم و استان هرمزگان با سهم بالای دانشآموزان هنرستانی، در این حوزه جایگاه برجستهای دارد.
وی اظهار کرد: استقبال خانوادهها از آموزشهای مهارتی در هرمزگان بسیار بالاست و این ظرفیت میتواند استان را به الگوی ملی پیوند آموزش مهارتی با بازار کار تبدیل کند؛ هرچند توسعه تجهیزات و فضاهای هنرستانی باید متناسب با این استقبال تقویت شود.
آذرکیش در پایان با اشاره به حمایت وزارت آموزش و پرورش از برنامههای استان گفت: وزارت آموزش و پرورش از برنامههای منسجم استانها برای ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت پژوهشسراهای دانشآموزی، توسعه محیطهای متنوع یادگیری و توانمندسازی معلمان حمایت میکند و هرمزگان ظرفیت آن را دارد که در این مسیر، پیشرو و اثرگذار باشد.
