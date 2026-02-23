اجرای طرح توانمندسازی آموزگاران و دبیران معارف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی بهشتی رئیس ستاد همکاری های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، صبح امروز، دوشنبه، ۴ اسفند ماه از آغاز اجرای طرح توانمندسازی آموزگاران و دبیران دروس معارف اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت مبلغین طرح امین و طلاب وظیفه خبر داد. این طرح با هدف ارتقای توان علمی، اعتقادی و مهارتی معلمان در سراسر کشور اجرا می‌شود.

بهشتی افزود: طرح جدید در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم پیشرفت کشور است و در این طرح، دوره‌های توانمندسازی در دو سطح عمومی و تخصصی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود و از تجربیات موفق گذشته مانند طرح ولایت، اتقان و بصیرت فرهنگیان بهره گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف طرح، گفت: تعامل نزدیک با روحانیون متخصص، ارتقای بنیه اعتقادی معلمان، جبران کمبود نیروی انسانی، به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس و احراز صلاحیت حرفه‌ای معلمان معارف از جمله نتایج مورد انتظار این برنامه است، از این‌رو ضرورت دارد معلمان معارف اسلامی از نظر معرفتی، مهارتی و اعتقادی تقویت شوند تا بتوانند نقش الگوی رفتاری را ایفا کنند.