  1. استانها
  2. همدان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

همدان؛ قطب تولید قارچ کشور با بیش از پنج هزار تن در سال

همدان-مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: این استان با تولید سالانه بیش از پنج هزار تن قارچ خوراکی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی این محصول در کشور تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شهبازی با اشاره به تولیدات قارچ در استان همدان اظهار کرد: سالانه بیش از پنج هزار و ۱۸ تن قارچ خوراکی در این استان تولید می‌شود که همدان را در زمره قطب‌های اصلی تولید قارچ کشور قرار داده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۶۸ واحد تولید قارچ با فعالیت رسمی در نقاط مختلف استان مشغول کار هستند که از این تعداد، ۱۲ واحد کشت و صنعت و ۵۶ واحد قارچ‌خوراکی به‌طور مستقل فعالیت دارند.

شهبازی با بیان اینکه شهرستان بهار با ۱۱ واحد فعال بیشترین میزان تولید قارچ در استان را به خود اختصاص داده، عنوان کرد: در مجموع ۳۵۷ نفر در واحدهای پرورش قارچ استان اشتغال مستقیم دارند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان خاطرنشان کرد: میزان تولید قارچ در استان طی ۲۰ سال گذشته ۴۳۴ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که تولید از سالانه ۹۰۴ تن به بیش از پنج هزار تن رسیده و این رشد چشمگیر نشان‌دهنده توسعه ساختاری و سرمایه‌گذاری مؤثر بخش خصوصی در این صنعت است.

وی ضمن اشاره به ضرورت رعایت اصول بهداشتی در سالن‌های پرورش قارچ برای جلوگیری از بیماری‌ها و آفات، گفت: تولیدکنندگان قارچ باید در زمینه آماده‌سازی سالن، تأمین تجهیزات، ابزار و لوازم جانبی، استانداردهای لازم را رعایت کنند تا محصولی سالم و باکیفیت به بازار عرضه شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان همچنین با اشاره به خواص تغذیه‌ای قارچ تصریح کرد: این محصول به‌دلیل نداشتن چربی و کلسترول و برخورداری از پروتئین، ویتامین‌ها، مواد معدنی، آب و فیبر یکی از سالم‌ترین مواد غذایی مصرفی محسوب می‌شود و می‌تواند جایگاه مهمی در رژیم غذایی بیماران دیابتی داشته باشد.

