همدان؛ قطب تولید قارچ کشور با بیش از پنج هزار تن در سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شهبازی با اشاره به تولیدات قارچ در استان همدان اظهار کرد: سالانه بیش از پنج هزار و ۱۸ تن قارچ خوراکی در این استان تولید می‌شود که همدان را در زمره قطب‌های اصلی تولید قارچ کشور قرار داده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۶۸ واحد تولید قارچ با فعالیت رسمی در نقاط مختلف استان مشغول کار هستند که از این تعداد، ۱۲ واحد کشت و صنعت و ۵۶ واحد قارچ‌خوراکی به‌طور مستقل فعالیت دارند.

شهبازی با بیان اینکه شهرستان بهار با ۱۱ واحد فعال بیشترین میزان تولید قارچ در استان را به خود اختصاص داده، عنوان کرد: در مجموع ۳۵۷ نفر در واحدهای پرورش قارچ استان اشتغال مستقیم دارند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان خاطرنشان کرد: میزان تولید قارچ در استان طی ۲۰ سال گذشته ۴۳۴ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که تولید از سالانه ۹۰۴ تن به بیش از پنج هزار تن رسیده و این رشد چشمگیر نشان‌دهنده توسعه ساختاری و سرمایه‌گذاری مؤثر بخش خصوصی در این صنعت است.

وی ضمن اشاره به ضرورت رعایت اصول بهداشتی در سالن‌های پرورش قارچ برای جلوگیری از بیماری‌ها و آفات، گفت: تولیدکنندگان قارچ باید در زمینه آماده‌سازی سالن، تأمین تجهیزات، ابزار و لوازم جانبی، استانداردهای لازم را رعایت کنند تا محصولی سالم و باکیفیت به بازار عرضه شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان همچنین با اشاره به خواص تغذیه‌ای قارچ تصریح کرد: این محصول به‌دلیل نداشتن چربی و کلسترول و برخورداری از پروتئین، ویتامین‌ها، مواد معدنی، آب و فیبر یکی از سالم‌ترین مواد غذایی مصرفی محسوب می‌شود و می‌تواند جایگاه مهمی در رژیم غذایی بیماران دیابتی داشته باشد.