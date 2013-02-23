دلالان بر قارچ همدان چنبره زده اند/ سه واحد تولیدکننده تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، قارچ سرشار از مواد پروتئینی و ویتامین هاست که می تواند غذای بسیار مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید و در کنار آن می توان این محصول را به صورت تازه، خشک، پودر و کنسرو نیز به مصرف رساند.

با توجه به اينكه همدان منطقه ای مساعد برای پرورش و تولید قارچ خوراکی است چند سالي است كه توليد آن در همدان آغاز شده اما در این بین تولید قارچ در استان همدان با مشکلاتی از جمله افزايش قيمت، نبود نهاده و مواد اولیه‌ تولید و کاهش فروش همراه است که در صورت برطرف شدن مشکلات، تولید این محصول را با سود اقتصادی همراه می‌کند.

معاون مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان در این خصوص اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی بدون تردید کشاورزی مهمترین بخش تولیدی و اقتصادی استان همدان است که ضمن تامین غذای موردنیاز جامعه درصد بالایی از سهم اشتغال ، سرمایه گذاری و تولید استان را به دنبال دارد.

11 واحد پرورش قارچ در همدان فعال است

رحيم بیات سطح زير كشت قارچ خوراكي در استان همدان را 37 هزار متر مربع بيان كرد و با بیان اینکه 14 واحد پرورش و تولید قارچ خوراکی در استان همدان فعالیت داشتند، افزود: در حال حاضر از اين تعداد 11 واحد فعال است که سالانه حدود دو هزار و 500 تن قارچ خوراکی تولید را دارند.

وي همچنین با اشاره به اینکه مجوز لازم برای آغاز فعالیت دو واحد دیگر در استان همدان نیز صادر شده است، اظهار داشت: همدان رتبه هفتم تولید قارچ خوراكي کشور را دارد و در حال حاضر عمده تولید قارچ استان همدان به استانهای همجوار و کشور عراق صادر می شود.

معاون مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان استان به میزان اشتغال زایی در عرصه تولید و بسته بندی قارچ نیز اشاره کرد و گفت: این عرصه برای 240 نفر به طور مستقیم در استان همدان اشتغالزایی به دنبال داشته است.

رحيم بيات افزود: پيش‌بيني مي‌شود امسال بيش از دو هزار و 500 تن قارچ خوراکی در استان توليد شود

استان همدان نیازمند احداث کارخانه کمپوست است

اين كارشناس به وضعیت تولید کمپوست اشاره کرد و اظهار داشت: استان همدان نیازمند احداث کارخانه کمپوست است چرا که تنها چهار واحد از واحدهای تولید قارچ همدان کمپوست مورد نیاز خود را تولید می کنند.

رحيم بيات تولید و پرورش قارچ خوراکی در استان همدان را یکی از کشت های کم آبر بيان كرد و افزود: باتوجه به تاکید مدیران کشاورزی استان همدان مبنی بر توسعه کشت های کم آب بر، پرورش قارچ خوراکی در اولویت طرح های توسعه بخش کشاورزی استان همدان قرار دارد.

بيات از اعطای تسهیلات مناسب با سود پایین هفت درصد و دوران بازپرداخت 10 ساله برای توسعه واحدهای پرورش قارچ در استان همدان خبر داد و گفت: 80 تا 90 درصد سرمایه موردنیاز احداث این واحدها به صورت تسهیلات پرداخت می شود.

وي با اشاره به اینکه بیشتر پرورش قارچ خوراکی این استان دکمه ای است، يادآور شد: تولید این محصول از جمله طرح های اشتغالزایی است که توجیه اقتصادی مناسبي دارد.

تولید قارچ خوراکی به زمره مشاغل خانگی پیوست

وی یادآور شد:همچنین مجوزهایی برای تولید قارچ خوراکی به عنوان مشاغل خانگی صادر شده است.

وي به مزاياي توليد قارچ خوراكي اشاره كرد و افزود: استفاده از ضايعات، پسماندهاي كشاورزي و كود مرغي به عنوان ماده اوليه بستر كشت، افزايش سطح زير كشت به واسطه كشت طبقاتي و قابليت توليد در تمامي فصول از مهمترين دلايلي است كه توليد قارچ خوراكي را توجيه‌پذير مي‌كند.

بيات اضافه كرد: همچنين امكان‌پذير بودن چندين نوبت برداشت در سال به دليل كوتاه بودن هر دوره توليد، اشتغالزايي بالا، مصرف آب كمتر در مقايسه با توليد ساير محصولات كشاورزي و عدم نياز به واردات مواد اوليه از قارچ و عدم وابستگي به هزينه‌هاي ارزي از ديگر مزاياي كشت قارچ خوراكي است.

وي با بيان اينكه محيط كشت توليد قارچ خوراكي به راحتي قابل كنترل است، افزود: با توجه به اينكه قارچ ماندگاري كمي دارد و در صورتي كه بازار تقاضا نيز نداشته باشد براي توليدكننده مشكل‌ساز خواهد بود لذا فعاليت در اين صنعت مديريت بسيار دقيقي را مي‌طلبد.

نوسان قيمت مواد اوليه هزينه‌هاي كشت قارچ را افزایش داده اشت

حميدرضا شاملو كه يكي از توليدكنندگان قارچ خوراكي در استان همدان است در اين خصوص اظهار داشت: نوسانات قيمت مواد اوليه و بالا رفتن هزينه‌هاي كشت و قيمت تمام شده توليد قارچ از مشكلات اين بخش توليد است.

شاملو كه حدود 17 سال است در بخش توليد قارچ خوراكي فعاليت دارد، افزود: بالا رفتن قيمت تمام شده توليد همچنين بر بازار مصرف تأثير گذاشته و توان رقابت را از توليدكنندگان استان همدان با ديگر استان‌ها گرفته است.

وي نبود كارخانجات توليد كمپوست و كود مورد نياز براي توليد قارچ در استان را از ديگر مشكلات برشمرد و گفت: با توجه به اينكه مواد اوليه توليد اين محصول از استان‌هاي ديگر از جمله تهران تهيه مي‌شود لذا اين امر باعث سودجويي برخي از دلالان در بازار شده است.

شاملو با اشاره به نوع محصول و فسادپذيري بالاي آن اضافه كرد: توليدكنندگان به همين دليل در بسياري از مواقع مجبور هستند قارچ را به قيمت بسيار پايين‌تر به واسطه‌هاي سودجو واگذار كنند تا از فساد محصول جلوگيري شود.

وي اظهار داشت: همچنين به دليل فسادپذيري بالاي قارچ توليدكنندگان در روزهاي تعطيل نيز به دليل كاهش فروش با مشكلات زيادي مواجه هستند.

تشكيل تعاوني توليدكنندگان قارچ خوراكي ضروری است

اين توليدكننده تشكيل تعاوني توليدكنندگان قارچ خوراكي را از راهكارهاي رفع مشكلات اين عرصه از توليد دانست و افزود: ايجاد اين تعاوني مي‌تواند در تهيه و توزيع قارچ تعامل ايجاد كرده و بازار را براي رقابت سالم مهيا كند.

حميدرضا شاملو اضافه كرد: همكاران فعال در بخش توليد قارچ خوراكي حدود سه سال پيش تعاوني توليد و توزيع اين محصول را تشكيل دادند اما در ادامه به دليل عدم همكاري مسئولان و نبود امكانات اين تعاوني تعطيل شد.

وي كمك و همكاري مسئولان در رفع مشكلات توليدكنندگان به ويژه بخش توليد قارچ خوراكي را ضروري دانست.

تولید کننده‌ ديگري نیز تشكيل تعاوني برای تحویل و توزیع قارچ خوراكي در سطح استان همدان را ضروري دانست و گفت: خرید نهاده و مواد اولیه‌ تولید به صورت عمده از مزاياي راه‌اندازی تعاونی تولید و توزیع قارچ خوراکی در همدان است.

تعاونی های خرید دست دلالان را کوتاه می کند

وی اظهار داشت: ايجاد این تعاوني در حذف دلال سودجو بالا رفتن هماهنگی بین تولید کننده و عوامل فروش محصول و در نتیجه‌ افزايش رضایت مصرف‌کننده، تولیدکننده و عامل فروش بسيار موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: هماهنگی بین تولیدکنندگان هم‌اکنون یکی از حلقه‌های مفقود در تولید قارچ در استان همدان است که این امر باعث شده برخی از فعالان اين عرصه به‌صورت هم‌زمان در یک روز تولید فراوانی داشته باشند و به دليل نبود بازارفروش مناسب مشكلات متعددي از جمله فسادپذيري قارچ را در به دنبال دارد.

این تولید کننده مصرف قارچ در استان همدان را اندک ارزیابی کرد و افزود: در استان همدان شناخت مناسبی از قارچ و فواید مصرف آن وجود ندارد و باید در این زمینه اطلاع‌رسانی بيشتري بايدصورت پذيرد.

با این تفاسیر پر واضح است که باتوجه به محدودیت شدید منابع آبی، کشت محصولات كم آب بر در رشد اقتصادي استان همدان نقش بسزايی دارد که تولید قارچ خوراکی از جمله طرح هایي است که توجیه اقتصادی مناسب دارد و با اجرایی شدن آن در مناطق مختلف استان از جمله نقاط روستایی نقش مهمی در درآمد زایی و ایجاد اشتغال خواهد داشت كه تحقق اين امر در زمينه توليد قارچ خوراكي مي توان با كنترل و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها توليدكنندگان اين بخش را نجات داد.

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گزارش از طاهره شهابی