به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیریهای مستمر ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و هیأت هاکی استان، عملیات نصب چمن استاندارد زمین هاکی کرمانشاه به مراحل نهایی خود رسیده و این مجموعه ورزشی بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
بر پایه برنامهریزی انجامشده، المپیاد هاکی دختران کشور از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه به میزبانی استان کرمانشاه آغاز میشود و مراسم افتتاحیه این رقابتها نیز در همین روز در زمین هاکی کرمانشاه برگزار خواهد شد.
با بهرهبرداری رسمی از این زمین استاندارد، گام مهمی در توسعه زیرساختهای ورزشی و ارتقای سطح ورزش هاکی در استان کرمانشاه برداشته میشود. این پروژه یکی از اقدامات شاخص در مسیر بهبود امکانات ورزشی استان بهشمار میرود و زمینهساز میزبانی رقابتهای ملی و برگزاری برنامههای آموزشی و استعدادیابی در این رشته خواهد بود.
