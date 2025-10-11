عدم آدرس دهی دقیق و کدپستی مهمترین مشکل پیش روی سرشماری در یاسوج

محمدتقی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در یاسوج، با اشاره به اجرای طرح سر شماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵، گفت: فاصله ده‌ساله بین سرشماری‌ها موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در برنامه‌ریزی شده است که متأسفانه این فاصله زمانی طولانی به ویژه برای استان‌ها و شهرهای با نرخ رشد جمعیت بالا یا مناطق مهاجرپذیر، باعث که برنامه‌ریزی‌ها و حتی تخصیص بودجه با چالش‌های اساسی مواجه شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بسیاری از برنامه‌ریزی‌های کنونی ما همچنان بر اساس داده‌های ناقص سرشماری سال ۱۳۹۵ انجام می‌شود، به فرصت مهم سرشماری سال آینده اشاره و اظهار کرد: سرشماری را می‌توان به دو بخش اصلی دسترسی سازمان‌های مختلف به اطلاعات پایه، و دوم، خود اطلاعات سرشماری که ظرفیت‌های بزرگی در حوزه‌های آموزش، املاک، درآمد و اشتغال در اختیار می‌گذارد تقسیم کرد.

‌وی افزود: در بیش از ۵۰ درصد کشورهای جهان، این فرآیند در کمتر از یک ساعت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند اطلاعات جامع جمعیتی و اشتغال خود را دریافت کنند اما در کشور ما در سال ۱۴۰۵ برای اولین بار به سمت اجرای چنین مدلی پیش می‌رود.

محمدی مهم‌ترین رکن برای موفقیت سرشماری را سیستم آدرس‌دهی و کدپستی دقیق عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه اگر به نقشه‌های کشور نگاه کنیم، با نقص‌های فراوانی روبرو هستیم، زیرا در بسیاری از شهرها، یک کوچه چندین نام دارد یا نامی که روی نقشه ثبت شده با تابلوهای معابر متفاوت است که این امر شناسایی دقیق موقعیت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

وی نقش شهرداری‌ها را در رفع این مشکل کلیدی دانست و تأکید کرد: در بسیاری از کشورها، مهم‌ترین مرجع آدرس‌دهی، شهرداری‌ها هستند اما متأسفانه همکاری شهرداری‌های استان ما در ارائه اطلاعات دقیق، در پایین‌ترین سطح در کل کشور قرار دارد.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یادآور شد: ما مکاتباتی داریم که حتی پس از سه یا چهار بار درخواست، پاسخی از برخی شهرداری‌ها دریافت نکرده‌ایم که به عنوان مثال، در آخرین درخواست ما برای اطلاعات درآمد و هزینه شهرداری‌ها که مبنای برنامه‌ریزی ملی است، تنها دو شهرداری پاسخ دادند.

وی با بیان اینکه نبود دقت در آمار، منجر به برنامه‌ریزی نادرست و در نهایت آسیب‌زدن به استان و شهر می‌شود، اظهار کرد: شهرداران به اطلاعاتی که مبنای برنامه‌ریزی ملی قرار می‌گیرد، اهمیت ویژه‌ای بدهند. اگر آمار دقیق نباشد، برنامه‌ها نادرست خواهد بود و این به ضرر تمام مردم منطقه است.

محمدی تصریح کرد: یک راهکار ساده و مؤثر این است که شهرداری‌ها، صدور یا تمدید هرگونه پروانه ساختمانی یا کسبی را منوط به ارائه و ثبت کد پستی دقیق کنند که وقتی متقاضی برای دریافت پروانه مراجعه می‌کند، اولین چیزی که باید از او دریافت شود، کد پستی معتبر است و این کار می‌تواند به سرعت و بدون هزینه زیاد، پایگاه اطلاعات آدرس را به‌روز و کامل کند.

وی تصریح کرد: ما از شهرداری‌ها و اداره پست درخواست کرده‌ایم که تا پایان سال ۱۴۰۴، موضوع پلاک‌کوبی و آدرس‌دهی دقیق را به حداقل ۸۰ درصد برسانند که بیست درصد باقیمانده معمولاً مربوط به مناطق کوهستانی، عشایری و غیرساکن است که روش‌های خاص خود را می‌طلبد.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اضافه کرد: اما مناطق ساکن حتماً باید به صورت کامل پوشش داده شوند. این امر برای راستی‌آزمایی داده‌های سرشماری ۱۴۰۵ حیاتی است. ما آماده هرگونه همکاری و آموزش با شهرداری‌ها برای محقق کردن این هدف ملی هستیم.