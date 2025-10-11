به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان روز شنبه در بازدید میدانی از طرح احداث و تکمیل زیرساخت نهالستان بام خرمآباد، روند اجرای پروژه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه در تحقق اهداف کلان منابع طبیعی، بر تسریع در تکمیل زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید نهال در این مجموعه تأکید ویژه کرد و گفت: باید با بسیج تمامی امکانات، این طرح در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
نهالستان بام خرمآباد، محور توسعه پایدار منابع طبیعی
مدیرکل منابع طبیعی لرستان در این بازدید با تأکید بر ضرورت راهاندازی بهموقع این نهالستان، اظهار داشت: این پروژه نقشی اساسی در تحقق اهداف ملی از جمله مقابله با پدیده گرد و غبار، اجرای طرح نهضت جنگلکاری، احیای عرصههای تخریبشده طبیعی و همچنین اجرای طرح ملی کاشت مردمی یک میلیارد درخت دارد.
نجفی افزود: برای تحقق این اهداف، لازم است روند تکمیل و تجهیز نهالستان با پایش مستمر، برنامهریزی دقیق و تخصیص بهموقع منابع همراه باشد تا بتوانیم در موعد مقرر شاهد آغاز بهکار رسمی این مرکز تولیدی باشیم.
تولید نهالهای بومی و سازگار با اقلیم لرستان
به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان، نهالستان بام خرمآباد با هدف تولید انبوه نهالهای گونههای مرتعی، جنگلی و دارویی که با اقلیم استان سازگار هستند، در دست احداث است.
وی تصریح کرد: تکمیل این پروژه، نقشی تعیینکننده در تأمین نیازهای جنگلکاری، توسعه فضای سبز طبیعی، احیای پوشش گیاهی و تقویت زیستبوم استان لرستان و حتی منطقه غرب کشور دارد.
گامی برای ارتقای امنیت زیستی و مقابله با فرسایش خاک
نجفی خاطرنشان کرد: راهاندازی نهالستان بام خرمآباد، گامی مؤثر در مسیر ارتقای امنیت زیستی، مقابله با فرسایش خاک و تحقق توسعه پایدار منابع طبیعی محسوب میشود و این پروژه بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل منابع طبیعی استان تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
