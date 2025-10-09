برخورد قاطع با متخلفان کشت گیاهان ممنوعه در اراضی ملی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها با هشدار شدید به متخلفان، بر عزم جدی این اداره کل برای برخورد قاطع با افرادی که مبادرت به کشت گیاهان ممنوعه در اراضی ملی میکنند یا اقدام به تصرف این اراضی میکنند، تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بهعنوان سرمایههای ملی و میراثی برای نسلهای آینده تحت حفاظت است، گفت: متأسفانه برخی افراد سودجو با زیر پا گذاشتن قوانین، اقدام به کشت گیاهان ممنوعه از جمله تریاک و شاهدانه (گل) در این عرصهها میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، خطاب به عموم مردم بهویژه ساکنان مناطق مرتعی و جنگلی هشدار داد: بههیچوجه گول هیاهو و تبلیغات کاذب مبنی بر آزادشدن کشت گیاهان ممنوعه را نخورید.
نجفی تصریح کرد: اینگونه شایعات کاملاً بیاساس بوده و دستگاههای قضائی و اجرائی با تمام قوا با هرگونه کشت، تولید و توزیع این مواد برخورد خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با این متخلفان بسیار جدی و قاطعانه خواهد بود، تصریح کرد: در صورت مشاهده و شناسایی هرگونه کشت گیاهان ممنوعه در اراضی ملی، بلافاصله با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضا، نسبت به امحای این کشتها اقدام و برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل میشود که مجازاتهای سنگینی را در پی دارد.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، «اشد مجازات» را برای این دسته از متخلفان یادآور شد و گفت: این اقدامات نهتنها آسیبهای جبرانناپذیری به محیطزیست و منابع آبوخاک استان وارد میکند، بلکه موجب گسترش آسیبهای اجتماعی نیز میشود.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تصرف اراضی ملی نیز پرداخت و افزود: هرگونه تصرف، تعرض، تغییر کاربری، تهیه زغال، قطع اشجار و یا حصارکشی در عرصههای منابع طبیعی کاملاً غیرقانونی است و با متصرفان برخورد قانونی میشود.
وی از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ و ۱۳۹(مرکز ارتباطات مردمی منابع طبیعی) به اطلاع این اداره کل برسانند.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، بر حفظ و حراست از عرصههای طبیعی بهعنوان یک وظیفه همگانی تأکید کرد و گفت: همه ما در قبال این امانت الهی مسئولیم و باید در راستای حفاظت از آن برای نسلهای آینده بکوشیم.
نظر شما