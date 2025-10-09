پاسگاه حفاظتی «سپیددشت» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه طی مراسمی، پاسگاه حفاظتی «سپیددشت» با حضور مدیرکل منابع طبیعی لرستان به بهره‌برداری رسید.

شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی لرستان در حاشیه این مراسم، گفت: هدف از ایجاد این پاسگاه، تقویت حفاظت از عرصه‌های ملی، پیشگیری از تخریب، تصرف و قاچاق چوب و زغال و افزایش حضور میدانی نیروهای یگان حفاظت در منطقه عنوان شده است.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از انفال و منابع طبیعی عنوان کرد: ایجاد پاسگاه‌های حفاظتی جدید نقش مؤثری در ارتقای سطح حفاظت و واکنش سریع نیروها در برابر تخلفات خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تصریح کرد: این پاسگاه حفاظتی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان احداث و تجهیز شده است.