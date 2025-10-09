  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

پاسگاه حفاظتی «سپیددشت» افتتاح شد

پاسگاه حفاظتی «سپیددشت» افتتاح شد

خرم‌آباد - پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در منطقه «سپیددشت» لرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه طی مراسمی، پاسگاه حفاظتی «سپیددشت» با حضور مدیرکل منابع طبیعی لرستان به بهره‌برداری رسید.

شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی لرستان در حاشیه این مراسم، گفت: هدف از ایجاد این پاسگاه، تقویت حفاظت از عرصه‌های ملی، پیشگیری از تخریب، تصرف و قاچاق چوب و زغال و افزایش حضور میدانی نیروهای یگان حفاظت در منطقه عنوان شده است.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از انفال و منابع طبیعی عنوان کرد: ایجاد پاسگاه‌های حفاظتی جدید نقش مؤثری در ارتقای سطح حفاظت و واکنش سریع نیروها در برابر تخلفات خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تصریح کرد: این پاسگاه حفاظتی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان احداث و تجهیز شده است.

کد خبر 6617161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها