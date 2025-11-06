تأکید مدیرکل منابع طبیعی لرستان بر مقابله جدی با قاچاق چوب و زغال

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان روز پنج شنبه با حضور مدیرکل، معاونان، فرمانده یگان حفاظت، رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی برگزار شد.
در این نشست بر تسریع اجرای طرحهای عمرانی و حفاظتی تأکید شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در این جلسه از اجرای برنامههای ساماندهی نهالستانها و تقویت زیرساختهای نظارتی و پاسگاههای منابع طبیعی در سطح استان خبر داد.
شیرزاد نجفی با اشاره به ضرورت حفظ و صیانت از عرصههای جنگلی استان گفت: اقدامات کنترلی و حفاظتی از جمله پایش سامانهها، تقویت پاسگاهها و برخورد قاطع با قاچاق چوب و زغال با جدیت ادامه دارد.
وی بیان کرد: مقابله با قاچاق چوب و زغال از اولویتهای مهم این اداره کل است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، ضمن قدردانی از تلاشها و همکاریهای معاونان و رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی، خواستار نظارت مستمر بر پروژههای آبخیزداری و حفاظت از عرصههای ملی شد.
نجفی در ادامه گزارشی از فعالیتهای عمرانی، اداری، مالی، رفاهی، فنی، حفاظتی و آبخیزداری اداره کل در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه داد.
جلسه شورای اداری این اداره کل با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، معاونان، فرمانده یگان حفاظت و رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
در این نشست، آخرین برنامهها و سیاستهای اجرایی حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای طرحها و پروژههای عمرانی و حفاظتی تأکید شد.
در ادامه، معاونان و رؤسای ستادی گزارشی از فعالیتها، سیاستها، عملکردها و اقدامات اجرایی دستگاه در قالب ارائه پاورپوینت ارائه کردند.
همچنین رؤسای ادارات شهرستانها نیز به بیان مشکلات، چالشها و نیازهای حوزه کاری خود پرداختند.
در پایان جلسه، پس از جمعبندی مباحث مطرحشده، تصمیماتی در زمینه بهبود روند اطلاعرسانی، تقویت هماهنگی درونسازمانی، افزایش تعامل با مردم و دستگاههای اجرایی و همچنین اجرای تعهدات شهرستانی در قالب کتابچه طرحهای شاخص استان اتخاذ شد.
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