۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

«ابله» به رادیو نمایش می‌آید

نمایش رادیویی «ابله» به کارگردانی ایوب آقاخانی و بر اساس رمانی به همین نام از فئودور داستایوفسکی از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «ابله» به نویسندگی سیمین بنایی و کارگردانی ایوب آقاخانی با اقتباس از رمان ماندگار فئودور داستایوفسکی تولید شده است.

این نمایش روایتی عاشقانه از زندگی پرنس میشکین و ناستازیا است؛ ناستازیا زنی است که از ازدواج‌های تحمیلی می‌گریزد و دل در گرو پرنس دارد. او که دختر کلنل را به ازدواج با میشکین ترغیب می‌کند، در نهایت از تصمیم خود بازمی‌گردد و نامزدی را بر هم می‌زند.

این اثر با تهیه‌کنندگی علی بهرامی، نویسندگی سیمین بنائی، صدابرداری محمدرضا محتشمی و افکت محمدرضا قبادی‌فر آماده پخش شده است.

در این نمایش گروهی از هنرمندان شناخته‌شده رادیو نمایش از جمله امیر منوچهری، محمدرضا قلمبر، شهریار حمزیان، نگین خواجه‌نصیر، سیما خوش‌چشم، شیما جانقربان، محمد شریفی‌مقدم، مهدی نمینی‌مقدم، احمد هاشمی، مونا صفی، محمد مجدزاده، محمدسعید سلطانی، معصومه عزیزمحمدی، نوشین حسن‌زاده، ابوالفضل شاه‌بهرامی، فریبا طاهری، احمد لشینی، رویا فلاحی، مجید سهرابی، محمد آقامحمدی، امیر زنده‌دلان، ماکان رضایی‌پور، علی میلانی و نورالدین جوادیان حضور دارند.

نمایش رادیویی «ابله» از ۱۹ مهر ساعت ۲:۳۰ بامداد از رادیو نمایش پخش و تکرار آن همان روز ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌شود.

