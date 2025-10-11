اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ در تمام مناطق پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد ناظرپناهی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اینکه طرح تفکیک از مبدأ در قالب سامانه «نوماند» در حال اجراست، افزود: در این طرح بخشی از جمعآوری پسماند خشک از طریق شهروندان بهصورت مستقیم انجام میشود، اما بخش دیگر مربوط به مراکز اداری، تجاری و مجتمعهای مسکونی است که به شکل گروهی با ما همکاری میکنند. این مراکز از طریق امضای تفاهمنامه با سازمان، بهصورت حقوقی در سامانه نوماند عضو میشوند و فرایند تفکیک پسماند از مبدأ را انجام میدهند.
ناظرپناهی با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند برای تسهیل این روند، مخازن ویژهای در اختیار این مراکز قرار داده است، ادامه داد: جمعآوری پسماند خشک از این مخازن توسط تیمهای نمایندگان سازمان انجام میشود و همکاری مجتمعها تا امروز از مرز ۸ هزار مورد گذشته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تاکید بر اینکه طرح تفکیک از مبدا را با توجه به شرایط و بافت منطقه و سبک زندگی مردم برنامهریزی میشود، توضیح داد: در تمامی ۲۲ منطقه تهران این طرح در حال اجراست اما میزان مشارکت با توجه به نوع و بافت شهری هر منطقه متفاوت است. بهطور مثال در مناطق مرکزی و اداری مانند منطقه ۶، تعداد شرکتها و ادارات بیشتر است و در مناطقی مانند ۲ و ۲۲ مجتمعهای مسکونی بیشتری مشارکت دارند. همچنین در مناطقی نظیر ۲۱ که بافت صنعتی دارند، همکاری از سوی کارخانهها و واحدهای کارگاهی شکل گرفته است.
وی افزود: در مقابل، مناطقی مانند ۹، ۱۰، ۱۶ و ۱۷ به دلیل کمتر بودن مجتمعها، میزان مشارکت کمتری در نوماند سازمانی دارند. در برخی از مناطق نیز استقبال از غرفههای بازیافت به نسبت بیشتر از مناطق دیگر بوده است.
ناظرپناهی در پایان درخصوص استقرار مخازن ویژه پسماند خشک نیز گفت: در گذشته این مخازن در مناطق ۱، ۴، ۷، ۸ و ۲۲ جانمایی شده بود، اما اکنون این طرح در اغلب تمام مناطق شهر آغاز شده است. نقاط مستعد اجرای طرح شناسایی شدهاند و استقرار مخازن در حال انجام است.
