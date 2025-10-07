«نوماند» میزبان نیکوکاری؛ اختصاص عواید پسماند خشک به امور خیریه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظرپناهی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند از راهاندازی پنل «خیرماند» در نرمافزار شهرزاد خبر داد و گفت: این بخش جدید با هدف تسهیل مشارکت شهروندان در فعالیتهای نیکوکاری و استفاده از ظرفیت تفکیک پسماند خشک برای امور عامالمنفعه طراحی و از آبانماه در اختیار کاربران قرار میگیرد.
وی افزود: در قالب طرح خیرماند، شهروندان میتوانند وجوه دریافتی از تفکیک پسماند خشک خود را به حوزههای مختلف نیکوکاری همچون کمک به نیازمندان، حمایت از بیماران خاص، کودکان بدسرپرست و بیسرپرست، و اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار اختصاص دهند. همچنین زیرساخت لازم برای کنترل و شفافیت فرایند هزینهکرد از ابتدا تا انتها فراهم شده است.
ناظرپناهی با اشاره به همکاری یک مجموعه خیریه دارای مجوز و فعال در حوزه کارآفرینی با سازمان مدیریت پسماند تصریح کرد: در ذیل این طرح، مساجد، هیئتهای مذهبی و حسینیههایی که در تفکیک از مبدأ مشارکت کنند نیز میتوانند از محل عواید حاصل از پسماند خشک خود، برای کمک به نیازمندان همان محله استفاده کنند. بدین ترتیب، این مراکز به واسطهای میان خیریهها، شهروندان نیکوکار و افراد نیازمند تبدیل خواهند شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند در پایان گفت: طرح خیرماند با شعار آیا تا حالا با زباله کار خیر کردید؟، تلاش دارد فرهنگ تفکیک از مبدأ را با نیت خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی در هم بیامیزد. این اقدام نهتنها موجب ارتقای مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند میشود، بلکه بستری نوآورانه برای گسترش فرهنگ نیکوکاری در سطح مناطق ۲۲گانه شهر تهران ایجاد میکند.
نظر شما