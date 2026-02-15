آغاز اکران سراسری فاز دوم «پویش نوماند» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظرپناهی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند گفت: اجرای فاز دوم پویش نوماند با استفاده از ظرفیت‌های متنوع رسانه‌ای شهرداری تهران در سطح شهر آغاز شده و اکران آن از طریق عرشه پل‌ها، بیلبوردها و استرابوردها در حال انجام است. برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت تبلیغاتی ناوگان اتوبوسرانی و مترو نیز در دستور کار قرار دارد تا پیام پویش به شکل فراگیرتری به شهروندان منتقل شود.

ناظرپناهی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با مناطق ۲۲گانه افزود: فاز دوم نوماند با مشارکت مناطق شهری اجرا می‌شود و تمرکز آن، علاوه بر معرفی سامانه نوماند و اپلیکیشن شهرزاد، بر روشن‌سازی مسیر مشارکت شهروندان است. در این فاز، شهروندان به‌صورت مشخص می‌آموزند چه نوع پسماندهایی قابلیت تحویل به نوماند را دارند و چگونه می‌توانند به‌سادگی وارد چرخه مدیریت پسماند شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، امکان تحویل انواع پسماند خشک از جمله پلاستیک، بطری‌های پلاستیکی و فلزی، کارتن، مقوا، کاغذ باطله، انواع فلزات و شیشه در نوماند فراهم است و مقدمات اولیه برای دریافت پسماندهای الکترونیکی نیز در حال آماده‌سازی است تا این گروه از پسماندها نیز به‌صورت اصولی از شهروندان دریافت شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند با تشریح رویکرد ارتباطی فاز دوم گفت: این فاز در دو بخش طراحی شده است؛ بخشی با تکیه بر تجربه حسی و شنیداری و استفاده از صدایی آشنا و خاطره‌انگیز که این‌بار با مفهوم «آنلاین» همراه شده و بخشی دیگر با طراحی‌های تصویری و آیکون‌محور که به‌صورت مستقیم و بدون توضیح‌های طولانی، نوع پسماندهای قابل تحویل را معرفی می‌کند. استفاده از QR Code و پیوند تصویر، صدا و فناوری، شهروند را از یک مخاطب منفعل به مشارکت‌کننده فعال تبدیل می‌کند.

ناظرپناهی در پایان تأکید کرد: فاز دوم پویش نوماند، پلی میان آگاهی و عمل است؛ مرحله‌ای که در آن شهروندان به‌روشنی ارزش پسماند خشک را درک کرده و نقش خود را در مدیریت هوشمند پسماند شهری به‌صورت عملی تجربه می‌کنند.