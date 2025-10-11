نتایج انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، بیستودومین انتخابات نمایندگان دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد.
در این انتخابات که با حضور مدیرانمسئول نشریات دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور برگزار گردید، در دور نخست، رضا زند با کسب ۴۳ رأی به عنوان نفر اول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم انتخاب شد. همچنین در دور دوم انتخابات، امیرحسین خسروی با ۴۴ رأی و محمدرضا فاضلی با ۴۰ رأی به ترتیب به عنوان نفر دوم و سوم (عضو علیالبدل) این شورا برگزیده شدند.
این انتخابات در راستای تقویت مشارکت دانشجویان در سیاستگذاریهای حوزه نشریات دانشگاهی و ارتقای فعالیتهای رسانهای دانشجویی برگزار شد.
