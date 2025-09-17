به گزارش خبرنگار مهر، سومین آزمون کتبی صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ۳ مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

کارنامه داوطلبان آزمون صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران امروز ۲۶ شهریورماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرفته شدگان آزمون کتبی بر اساس مندرجات کارنامه، ضروری است با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به نشانی: www.mojavez.ir نسبت به ثبت درخواست پروانه اشتغال از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره اقدام کنند.

پرونده‌های ثبت‌شده از طریق درگاه مذکور به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور جهت صدور پروانه اشتغال تخصصی ارجاع می‌شود.

جزئیات مربوط به ادامه مراحل نیز در اطلاعیه‌های بعدی از سوی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره اعلام خواهد شد.