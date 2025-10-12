به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز محمد حاتمی؛ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف بر لزوم افزایش همکاریهای مشترک میان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی، رفع برخی مشکلات اجرایی و استفاده از ظرفیتهای متقابل برای توسعه خدمات روانشناختی و اجتماعی تأکید کردند.
محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، در این نشست گفت: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی دو نهاد مکمل هستند ما در حوزه تخصصی فعالیت میکنیم و بهزیستی در حوزه اجرایی. هدف ما ایجاد تعاملات جدید برای ارتقای سلامت روان جامعه است.
وی با اشاره به اختیارات قانونی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره افزود: بر اساس قانون، تمام افرادی که در حوزه روانشناسی و مشاوره فعالیت میکنند باید پروانه اشتغال از این سازمان داشته باشند، سالانه دو آزمون از طریق سازمان سنجش برگزار میکنیم که در آزمون اخیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرفته شدند و آزمون دوم در دیماه برگزار خواهد شد.
حاتمی با بیان اینکه در تفاهمنامه در حال تدوین با سازمان بهزیستی، موضوع صدور پروانه صلاحیت برای تمامی مراکز مشاوره لحاظ میشود، گفت: نظارت تخصصی بر عملکرد مشاوران وظیفه ماست و لازم است تیمهای نظارتی مشترک میان دو سازمان تشکیل شود. در این تفاهمنامه همچنین به موضوعاتی چون آموزش خانواده، توانمندسازی مشاوران سازمان بهزیستی و نظارت مشترک بر مراکز مشاوره اشاره شده است.
در ادامه جلسه سید حسن موسویچلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر اهمیت صلاحیت حرفهای مشاوران گفت: باید سازوکاری تعریف شود تا برای افرادی که هماکنون در حال فعالیت هستند، شرایط دریافت پروانه حرفهای مشخص شود. سازمان نظام روانشناسی ظرفیت ارزشمندی است و سالها همکاری مشترک میان ما وجود داشته است.
وی افزود: در تفاهمنامه جدید علاوه بر توجه به جایگاه قانونی سازمان بهزیستی، موضوعاتی چون نظارت، تعیین تعرفه خدمات مشاوره و مسئولیت اجتماعی روانشناسان در شرایط بحرانی لحاظ خواهد شد. پس از تشکیل هیئترئیسه جدید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کارگروه مشترک برای نهاییسازی تفاهمنامه تشکیل و سپس امضا خواهد شد.
در ادامه، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سلامت دارای چهار بُعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است، گفت: در بخش سلامت روان و اجتماعی با تأخیر ساختاری و اداری مواجهایم در حالیکه ۸۰ درصد سلامت انسانها به این دو حوزه مربوط است اما تنها یکصدم امکانات سلامت جسمی به آن اختصاص دارد.
وی تأکید کرد: جامعه امروز برای زندگی سالم باید بر سلامت روان و اجتماعی متمرکز شود. تفاهمنامه همکاری باید بهصورت دقیق و قراردادی تنظیم شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به گستره فعالیتهای این سازمان افزود: بهزیستی دارای ۳۵۰۰ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی و بیش از ۶ هزار روانشناس است و در حال حاضر روانشناسترین سازمان دولتی کشور بهشمار میآید. سامانه تلفنی ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ نیز از جمله خدمات گسترده ماست.
حسینی همچنین با بیان اینکه کشور هنوز به سمت روانشناسی تخصصی حرکت نکرده است، گفت: بهعنوان مثال روانشناس ویژه نابینایان یا اوتیسم در کشور کم داریم. با توجه به روند سریع سالمندی، آموزش روانشناسان ویژه سالمندان در دستور کار ما قرار گرفته و تاکنون سه هزار روانشناس و مشاور در این زمینه آموزش دیدهاند.
وی از اجرای طرح «سلام یا سلامت اجتماعی محلهمحور» خبر داد و افزود: در این طرح از ظرفیت مدارس در ساعات عصر استفاده میکنیم تا با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، خدمات مشاورهای و روانشناختی در محلات گسترش یابد.
رئیس سازمان بهزیستی در پایان گفت: اختلافنظرها در آئیننامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده که به تصویب دولت رسیده، برطرف شده است و صلاحیت حرفهای روانشناسان بهطور مشخص بر عهده سازمان نظام روانشناسی است. در حال حاضر ۲۳ هزار مرکز زیر نظر بهزیستی فعالیت دارند و برای نظارت مؤثرتر از شبکه تشکلهای غیردولتی استفاده خواهیم کرد. نظارت بر مراکز مشاوره نیز با همکاری سازمان نظام روانشناسی انجام میشود.
وی با اشاره به حمایتهای مالی دولت از خدمات مشاوره گفت: سال گذشته ۱۹ میلیارد تومان و امسال ۳۵ میلیارد تومان یاریبرگ مشاوره اختصاص یافته است همچنین در حال پیگیری اختصاص یاریبرگ ویژه زنان سرپرست خانوار هستیم تا هزینه دریافت خدمات روانشناسی برای این گروه کاهش یابد.
حسینی در پایان تأکید کرد: باید هماهنگی کامل میان دو سازمان شکل بگیرد تا تأخر اداری، ساختاری و اعتباری رفع شود و انسجام لازم در ترویج تفکر روانشناسی و خدمات مددکاری اجتماعی در کشور بهوجود آید. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر به سلامت روانی و اجتماعی نیاز دارد
نظر شما