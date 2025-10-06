به گزارش خبرنگار مهر، موضوع پیشنهاد انجام کارآموزی و کارورزی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه های دولتی در نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید.

در متن مصوبه آمده است: «احتراما بدینوسیله مصوبه نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ در خصوص انجام کار آموزی و کارورزی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه های دولتی جهت اجراء ابلاغ می شود.

پیشنهاد انجام کارآموزی و کارورزی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه های دولتی در نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ مطرح و مصوبه جلسه ۱۴۳ مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (ابلاغیه شماره ۵۰۰/۱۲۸۷ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ پیوست) به شرح ذیل مورد تأیید مجدد قرار گرفت:

انجام کارآموزی و کارورزی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی مجوز دار دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی با پرداخت شهریه در قالب قرارداد جمعی با رعایت سایر مقررات آموزشی موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد بلامانع است. مشروط بر اینکه به کیفیت آموزش و خدمات بیمارستان های آموزشی لطمه ای وارد نشود و تشخیص و پاسخگویی این مورد با مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است.

این مصوبه هیچ گونه الزامی برای دانشگاه های علوم پزشکی جهت پذیرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد نمی کند و دانشگاه های علوم پزشکی براساس شرایط و امکانات خود اقدام می کنند.»