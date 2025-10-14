اعتیاد سلاح خطرناک استعمار برای نابودی نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به نقشه‌های شوم استکبار جهانی برای آسیب‌رسانی به جوامع اسلامی، اعتیاد را یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای دشمن دانست و گفت: مقابله با این پدیدهٔ خانمان‌سوز، از اهم واجبات است.

وی با بیان اینکه دشمن با توطئه‌ای حساب شده، جامعه را به ورطه اعتیاد می‌کشاند، افزود: استعمارگران در گذشته با توزیع مواد مخدر به‌صورت مجانی، بنیان خانواده‌ها و اعتقادات مردم را نشانه گرفته بودند و امروز نیز با ابزارهای پیچیده‌تر همین مسیر را ادامه می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اعتیاد را خطرناک‌تر از ترور خواند و اظهار داشت: ترور، یک مرگ فیزیکی زودرس است، اما اعتیاد، مرگ تدریجی دین، آبرو، ناموس، شخصیت و در نهایت جان انسان‌هاست. نابودی نسل جوان از طریق مواد مخدر، جنایتی است که آثارش تا نسل‌ها باقی می‌ماند.

وی با اشاره به درخواست قبلی خود از مسئولان برای توجه جدی به این موضوع، گفت: اگر تمام دستگاه‌های ذی‌ربط با احساس مسئولیت، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر وارد عمل شوند، قطعاً مهار و کنترل این معضل ممکن است.

به گفته آیت الله عبادی، لازم است عملکرد نهادها به‌طور مستمر رصد شده و در بازه‌های زمانی مشخص، از نتایج اقدامات آنان گزارش‌گیری شود.

وی با تقدیر از حضور و دغدغه‌مندی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، افزود: از تمامی نهادها و آحاد مردم خواستاریم در این مبارزهٔ سرنوشت‌ساز، مانند جبهه‌ای متحد و همدل حاضر شده و برای نجات نسل آینده از چنگال این بلای بزرگ، تمامی ظرفیت‌ها را به کار گیرند.