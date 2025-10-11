تغییرات مکرر با فرمول قدیمی؛ ادامه مسیر بدون تحول در دفاع چپ تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، شکست دو بر یک تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه، بار دیگر نگاه‌ها را به تصمیمات فنی امیر قلعه‌نویی در ترکیب تیمش معطوف کرد. نعمتی و نورافکن در شرایطی گزینه های سرمربی تیم ملی برای بازی در جناح چپ تیم ملی بودند که در تیم های باشگاهی خود این فصل چنین جایگاهی را نداشتند و در پست دیگری بازی کردند.

عملکرد ضعیف تیم ملی در این جناح اما باعث شد تا بلافاصله پس از پایان مسابقه، دستور ورود بازیکن جدید به اردو صادر شود. در تصمیمی که بوی تکرار از آن به مشام می‌رسد، قلعه‌نویی بار دیگر نام میلاد محمدی را به فهرست تیم ملی اضافه کرد؛ مدافعی که طی نزدیک به یک دهه همواره گزینه اصلی در سمت چپ خط دفاعی ایران بوده است.

این تصمیم تازه، بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح ساختار دفاعی تیم ملی باشد، به نظر می‌رسد تداوم همان الگوی تکراری انتخاب‌های قدیمی است. بازگشت دوباره محمدی در شرایطی رخ داده که طی ماه‌های اخیر صحبت از جوانگرایی، کشف استعدادهای تازه و پرورش جانشینان مطمئن برای بازیکنان باتجربه زیاد شنیده می‌شد، اما در عمل هیچ نشانی از تحقق آن دیده نمی‌شود.

نکته قابل تأمل دیگر، زمان دعوت میلاد محمدی است. اگر کادر فنی در نهایت تصمیم داشت دوباره از او استفاده کند، چرا این بازیکن زودتر به اردو دعوت نشد تا با استراحت کافی و آمادگی ذهنی و بدنی مناسب‌تر در ترکیب قرار گیرد؟ تصمیمات دقیقه‌نودی و تغییرات ناگهانی در لیست، بار دیگر تصویری از تیمی را به نمایش گذاشت که هنوز ثبات لازم در برنامه‌ریزی ندارد.

در حالی‌که تیم ملی ایران مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ را طی می‌کند، تداوم چنین تصمیمات لحظه‌ای می‌تواند نشانه‌ای از فقدان یک طرح مشخص برای توسعه ترکیب تیم باشد.

بازگشت‌های مکرر بازیکنان قدیمی، نه‌تنها کمبود گزینه‌های جدید را عیان می‌کند، بلکه نشان می‌دهد کادر فنی هنوز به فرمولی تازه برای عبور از سایه گذشته نرسیده است. حالا باید دید قلعه نویی می‌تواند مشکلات ساختاری تیمش را در دیدار تدارکاتی مقابل تانزانیا در ۲۲ مهرماه برطرف کند یا بار دیگر شکست پروژه تغییرات ناگهانی در ایجاد استراتژی فنی تیم را شاهد خواهیم بود.