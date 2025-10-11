آیت الله لائینی: روز ملی مازندران نمادی از وحدت و هویت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با تأکید بر اهمیت پیروی از ولایت و عمل به وصیت‌نامه شهدا گفت: امروز ما وارثان شهیدانی هستیم که برای ما امنیت و آرامش فراهم کردند و ناشکری است اگر از زحمات و مجاهدت‌های آن عزیزان بهره ببریم اما به آرمان‌ها و وصیت‌هایشان بی‌توجه باشیم.

وی افزود: در وصیت‌نامه شهدا سه مسئله برجسته و پررنگ وجود دارد؛ حمایت از ولایت فقیه، اهمیت نماز به ویژه نماز جمعه و مسئله حجاب و چادر که همه اینها باید سرلوحه عمل ما باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران ضمن قدردانی از مردم عزیز استان به خاطر وحدت و انسجامشان در ناکام گذاشتن دشمن، از مسئولان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تشکر کرد و گفت: هرچند تعداد مسئولان متعهد بسیار زیاد است، اما ضعف‌ها و قصورهایی نیز وجود دارد که نمی‌توان به همه شایعات فضای مجازی به سرعت اعتماد کرد و باید با دقت و انصاف مسائل را بررسی کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به وجود برخی انحرافات و اشتباهات در بخش مسئولین و جامعه، بر ضرورت عزم جدی برای جبران خطاها و برخورد متناسب با جایگاه افراد تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش را بالاترین جایگاه می‌دانم؛ زیرا خروجی این دستگاه‌ها انسان‌ساز است و اگر در مسئولیت‌ها قصوری دیده می‌شود، به نوعی برمی‌گردد به عملکرد این حوزه.

وی با تأکید بر اینکه باید مراقب ذهن و روح لطیف دانش‌آموزان بود، افزود: نمی‌توان اجازه داد افرادی با مباحث نادرست، این لوح سفید و روح پاک را آلوده کنند زیرا جبران این آلودگی بسیار دشوار است.

نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: شرح وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضائی، آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد مشخص است و هر کس باید نسبت به عمل به وظایف خود پاسخگو باشد. متأسفانه برخی اوقات تسامح و تساهل نابجا در دستگاه‌ها موجب ضعف در عملکرد می‌شود و این مسئله باید جدی گرفته شود.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه به موضوعاتی همچون اهمیت رعایت استانداردهای ملی در آموزش و پرورش اشاره کرد و با ابراز نگرانی از احتمال وجود برخی مشکلات، گفت: اگر صحت داشته باشد، موضوعی بسیار تأسف‌بار است که پیامبران جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مورد سو استفاده قرار بگیرند.

وی افزود: برخی مسئولان ممکن است در ظاهر متعهد باشند اما در باطن اعتقادی نداشته باشند و یا رضایت مخلوق را بر رضایت خدا ترجیح دهند که این خلاف اصول اسلامی و انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با یادآوری فرمایش امام سجاد (ع) درباره خطر رضایت مخلوق در برابر خشم خالق، خاطرنشان کرد: اکثریت مردم ایران همچنان حامی ارزش‌های دینی، عفاف و انضباط فرهنگی هستند و از آشوب و بی‌نظمی متنفرند.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان به اهمیت مناسبت‌های فرهنگی و دینی استان اشاره کرد و گفت: باید با رعایت ملاحظات شرعی و فرهنگی، مناسبت‌هایی مانند روز مازندران، فاطمیه، کنگره غدیر و همایش‌های نماز استانی را با جدیت برگزار کنیم تا فرهنگ دینی و انقلابی بیش از پیش تقویت شود.