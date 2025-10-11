  1. استانها
پورخاقان:یک میلیون و۳۷۰هزار نخ سیگار قاچاق در اصفهان کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک میلیون و۳۷۰هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۰میلیارد ریال در بازرسی مأموران ایست و بازرسی شهید امامی از یک دستگاه کامیون خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید" امامی" با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا ،حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا افزود: مأموران موفق شدند در بازرسی صورت گرفته از این خودرو ، یک میلیون و۳۷۰هزار نخ سیگار خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

وی ارزش سیگارهای قاچاق کشف شده را۴۰میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه راننده کامیون با تشکیل پرونده مربوطه برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.

