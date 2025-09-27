کرمانشاه میزبان نخستین جشنواره گردشگری و کودک در هفته گردشگری

داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته گردشگری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برنامه‌های متنوعی را در دستور کار قرار داده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها برگزاری اولین جشنواره گردشگری و کودک در کرمانشاه است.

وی افزود: این جشنواره در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، هشتم و نهم مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در مجموعه تاریخی و فرهنگی تکیه معاون‌الملک برگزار خواهد شد و عموم علاقه‌مندان و خانواده‌ها می‌توانند در آن حضور یابند.

فرمانی با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمانشاه به نسل جدید و ایجاد پیوند عمیق میان کودکان با فرهنگ گردشگری، مهم‌ترین رویکرد این رویداد است. به گفته وی، کودکان حاضر در این جشنواره می‌توانند با ظرفیت‌های گردشگری استان آشنا شده و نقش «سفیران گردشگری» را در خانواده‌های خود ایفا کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی برای این جشنواره در نظر گرفته شده است، توضیح داد: کارگاه‌های آموزشی، معرفی جاذبه‌های تاریخی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، بخش بازی و سرگرمی و همچنین قصه‌گویی برای کودکان، از جمله فعالیت‌هایی است که در طول برگزاری جشنواره ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: مسئولان میراث‌فرهنگی استان نیز در این جشنواره حضوری فعال خواهند داشت و ضمن گفت‌وگو با بازدیدکنندگان، برنامه‌های توسعه گردشگری کرمانشاه را تشریح خواهند کرد.

فرمانی با تأکید بر اینکه این جشنواره با برنامه‌ریزی هوشمندانه و با هدف تقویت جایگاه کرمانشاه در نقشه گردشگری کشور طراحی شده است، افزود: این رویداد حاصل همدلی و مشارکت همه دستگاه‌ها و فعالان حوزه گردشگری است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش جذب گردشگر و توسعه پایدار گردشگری در استان باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: از همه شهروندان و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری دعوت می‌شود تا در این جشنواره شرکت کنند و از این فرصت ارزشمند برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان بهره‌مند شوند.