فرمانی: گردشگری کودک ظرفیت توسعه فرهنگ و میراث استان است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و همزمان با هفته گردشگری، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه از نخستین جشنواره گردشگری کودک که در مجموعه تاریخی تکیه معاونالملک برگزار شد، بازدید کرد. داریوش فرمانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید به اهمیت گردشگری کودک در توسعه فرهنگی و شناخت میراث استان اشاره کرد.
وی با تأکید بر جایگاه گردشگری کودک اظهار داشت: این نوع گردشگری در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مورد توجه جدی قرار گرفته است و میتواند فرهنگ گردشگری و آشنایی با جاذبهها و میراث فرهنگی غنی کشور را از دوران کودکی در جامعه نهادینه کند.
فرمانی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، گردشگری کودک در کشور ما نیز مورد تأکید وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است و در کرمانشاه نیز به صورت رسمی فعال شده است. در گام نخست، با تشکیل میز تخصصی گردشگری کودک، بستر لازم برای فعالیتهای مرتبط در استان فراهم شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: اولین رویداد رسمی این حوزه، جشنواره گردشگری کودک است که به مدت دو روز و از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ عصر در تکیه معاونالملک برگزار میشود. در این جشنواره کودکان از طریق بازی، نقاشی و سرگرمی با جاذبههای گردشگری استان آشنا خواهند شد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای توسعه این حوزه گفت: تدوین سند راهبردی گردشگری کودک با مشارکت دستگاههای ذیربط از جمله اقدامات مهم در دستور کار است.
فرمانی همچنین یادآور شد: دوستی با آثار تاریخی، آشنایی با جاذبههای استان، برگزاری تورهای طبیعتگردی و آموزش احترام به طبیعت از جمله برنامههایی است که در حوزه گردشگری کودک دنبال خواهد شد و هدف اصلی آن ایجاد نسلی آگاه و علاقمند به میراث فرهنگی و طبیعی استان است.
