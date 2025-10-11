جشنواره انگور کندوله با حضور گسترده مردم برگزار شد

عبادالله کنجوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره انگور کندوله در بخش دینور شهرستان صحنه با حضور بیش از هفت هزار نفر از مردم استان کرمانشاه و سایر نقاط کشور برگزار شد.

وی با قدردانی از استقبال پرشور مردم افزود: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان صحنه، بخش دینور و به‌ویژه روستای زیبای کندوله است.

فرماندار صحنه تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی ضمن ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین مردم، می‌تواند زمینه توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های محلی را فراهم کند.

کنجوریان در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تلاش می‌شود برگزاری این برنامه‌های مفرح و شادی‌بخش برای مردم تداوم یابد.