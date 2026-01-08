به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان گناوه با توجه به شرایط حساس و تهدیدات امنیتی اخیر بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد؛

دادستانی در شرایط حساس اخیر به تمامی خانواده‌ها و افراد اثرگذار در هر خانواده هشدار می‌دهد تا مراقبت‌های لازم را از فرزندان نوجوان و جوان خود به عمل آورند.

در این روزها که دشمنان کشور در تلاش هستند تا از مشکلات معیشتی و اقتصادی سوءاستفاده کنند و با تکیه بر اقدامات اغتشاش‌گرایانه، آرامش عمومی را مختل سازند، مسئولیت والدین در حفاظت از فرزندان بیش از پیش حساس و حیاتی است.

دادستانی با تاکید بر این نکته که حضور در هر گونه تجمعات غیرقانونی و اعمال هیجانی به هیچ عنوان به نفع جامعه نبوده و تنها عواقب جبران‌ناپذیری را برای فرد به دنبال خواهد داشت، از خانواده‌ها می‌خواهد که به دقت رفتارهای فرزندان خود را در این شرایط رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه گرایش به فعالیت‌های غیرقانونی، به سرعت اقدام به ممانعت و ارشاد آن‌ها نمایند.

در اطلاعیه دادستانی آمده است: هرگونه دعوت و شرکت در تجمعات غیرقانونی که از سوی دشمنان و معاندان انقلاب طراحی شده، اقدام به برهم زدن نظم عمومی، تخریب اموال، تهدید و ارعاب مردم، حمله به نیروهای انتظامی و دیگر اعمال هنجار شکنانه، نه تنها موجب آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود، بلکه بر پیکره خانواده‌ها و جامعه آسیب خواهد زد.

دستگاه قضائی با هوشیاری کامل در راستای امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندی برخورد قاطع خواهد داشت و هیچ گونه مماشاتی با قانون‌شکنان و اغتشاشگران نخواهد داشت.

دادستانی بر این باور است که مطالبات به‌حق و قانونی باید از مسیرهای مدنی و قانونی پیگیری شود. هرگونه تهدید علیه امنیت شهروندان و آرامش عمومی خط قرمز دستگاه قضائی است و این دستگاه با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، از حقوق شهروندان و امنیت عمومی دفاع خواهد کرد.

از این رو، دستگاه قضائی از تمامی خانواده‌ها می‌خواهد که به فرزندان خود در خصوص پیامدهای مشارکت در هر گونه فعالیت غیرقانونی و نادرست هشدار داده و آنان را از اعمال هیجانی که به پشیمانی و ندامت خواهد انجامید، بازدارند.

خانواده‌ها می‌توانند با آموزش و هدایت صحیح فرزندان خود در این دوران حساس، نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت جامعه ایفا کنند.

با همکاری همگانی و توجه دقیق به وضعیت نوجوانان و جوانان، می‌توانیم از ایجاد هرگونه ناامنی و بحران جلوگیری کنیم و در مسیر حفظ سلامت اجتماعی گام برداریم.