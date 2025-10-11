به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی به میزبانی زنجان از ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود.

وی به دو هدف عمده جشنواره اشاره کرد و گفت: در یک دهه اخیر از سینمای کمدی فاخر متناسب با الگوهای فرهنگی ایرانی - اسلامی فاصله گرفتیم و گاهی دچار ابتذال شده است، بنابراین لازم بود از ژانر کمدی اعاده حیثیت و برای برطرف کردن این ناترازی سهم خود را ادا کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیلن اینکه تعداد ۲۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود، عنوان کرد: ۲۵ فیلم را برای جشنواره انتخاب شد که شامل ۱۴ فیلم داستانی، ۶ انیمیشن

و ۵ تله فیلم می شود.

وی ادامه داد: هدف دوم ایجاد و تقویت نشاط اجتماعی در جامعه است که پس از دفاع ملی ۱۲ روزه این رویکرد برجسته‌تر به نظر می‌رسد.

محمدی با اشاره به اینکه جشنواره دو بخش دارد، ابراز کرد: بخش تخصصی به انتخاب برندگان می‌پردازد و در بخش دوم هدف است که فیلم‌ها در بطن جامعه دیده شود.

وی تصریح کرد: قرار نیست جشنواره فانتزی و گلخانه‌ای در داخل یک سالن باشد، بلکه در برخی مدارس و در همه شهرستان‌ها برلی همه اقشار به نمایش درمی‌آید و در این راستا ۸ روستای منتخب از ۸ شهرستان برای اکران تعیین شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه ۲۳ شهریورماه آخرین مهلت ارسال آثار بود، خاطرنشان کرد: جشنواره از دوشنبه شروع می‌شود و اختتامیه آن پنجشنبه در سالن همایش‌های مهرانه تدارک دیده شده است.

وی یادآور شد: فیلم داستانی بلند «پول درشت» به کارگردانی فرید احدیان و «آپارتمان» یحیی معصومی از زنجان در جشنواره حضور دارند، ضمن اینکه بخش ویژه جشنواره به نام رضا ژیان هنرمند طنز زنجانی نام‌گذاری شده است.

محمدی با اشاره به اینکه در آبان‌ماه ۳ برنامه بزرگ داریم، اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی پانتومیم با حضور ۴ کشور، جشنواره تئاتر استانی و هفته کتاب از جمله این برنامه‌ها است.

وی از برگزاری سومین دوره جایزه ملی غزل در آذرماه خبر داد و گفت: جشنواره رضوی داستان کوتاه و داستانک به زبان ترکی با عنوان قزل ایوان از دیگر برنامه‌های فرهنگی استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه جشنواره موسیقی استان از سال ۹۲ تا ۹۷ جشنواره موسیقی آوایی را برگزار کردیم، تصریح کرد: این رویداد در دو بخش تک نوازی و گروه نوازی در سه رده سنی برگزار می‌شود ضمن اینکه زنجانی‌ها با کسب ۷ جایزه در جشنواره موسیقی جوان خوش درخشیدند .