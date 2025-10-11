  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

محمدی:جشنواره فیلم‌های کمدی در زنجان باهدف تقویت طنز فاخربرگزار می شود

محمدی:جشنواره فیلم‌های کمدی در زنجان باهدف تقویت طنز فاخربرگزار می شود

زنجان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری نخستین جشنواره فیلم‌های کمدی به میزبانی زنجان با هدف تقویت طنز فاخر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی به میزبانی زنجان از ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود.

وی به دو هدف عمده جشنواره اشاره کرد و گفت: در یک دهه اخیر از سینمای کمدی فاخر متناسب با الگوهای فرهنگی ایرانی - اسلامی فاصله گرفتیم و گاهی دچار ابتذال شده است، بنابراین لازم بود از ژانر کمدی اعاده حیثیت و برای برطرف کردن این ناترازی سهم خود را ادا کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیلن اینکه تعداد ۲۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود، عنوان کرد: ۲۵ فیلم را برای جشنواره انتخاب شد که شامل ۱۴ فیلم داستانی، ۶ انیمیشن
و ۵ تله فیلم می شود.

وی ادامه داد: هدف دوم ایجاد و تقویت نشاط اجتماعی در جامعه است که پس از دفاع ملی ۱۲ روزه این رویکرد برجسته‌تر به نظر می‌رسد.

محمدی با اشاره به اینکه جشنواره دو بخش دارد، ابراز کرد: بخش تخصصی به انتخاب برندگان می‌پردازد و در بخش دوم هدف است که فیلم‌ها در بطن جامعه دیده شود.

وی تصریح کرد: قرار نیست جشنواره فانتزی و گلخانه‌ای در داخل یک سالن باشد، بلکه در برخی مدارس و در همه شهرستان‌ها برلی همه اقشار به نمایش درمی‌آید و در این راستا ۸ روستای منتخب از ۸ شهرستان برای اکران تعیین شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه ۲۳ شهریورماه آخرین مهلت ارسال آثار بود، خاطرنشان کرد: جشنواره از دوشنبه شروع می‌شود و اختتامیه آن پنجشنبه در سالن همایش‌های مهرانه تدارک دیده شده است.

وی یادآور شد: فیلم داستانی بلند «پول درشت» به کارگردانی فرید احدیان و «آپارتمان» یحیی معصومی از زنجان در جشنواره حضور دارند، ضمن اینکه بخش ویژه جشنواره به نام رضا ژیان هنرمند طنز زنجانی نام‌گذاری شده است.

محمدی با اشاره به اینکه در آبان‌ماه ۳ برنامه بزرگ داریم، اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی پانتومیم با حضور ۴ کشور، جشنواره تئاتر استانی و هفته کتاب از جمله این برنامه‌ها است.

وی از برگزاری سومین دوره جایزه ملی غزل در آذرماه خبر داد و گفت: جشنواره رضوی داستان کوتاه و داستانک به زبان ترکی با عنوان قزل ایوان از دیگر برنامه‌های فرهنگی استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه جشنواره موسیقی استان از سال ۹۲ تا ۹۷ جشنواره موسیقی آوایی را برگزار کردیم، تصریح کرد: این رویداد در دو بخش تک نوازی و گروه نوازی در سه رده سنی برگزار می‌شود ضمن اینکه زنجانی‌ها با کسب ۷ جایزه در جشنواره موسیقی جوان خوش درخشیدند .

کد خبر 6618656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها