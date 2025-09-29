به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح سالم‌سازی سواحل گیلان در تابستان امسال اظهار کرد: در جریان این طرح، جان ۳۰۰ نفر از هموطنان از خطر غرق‌شدگی نجات یافت.

وی با بیان اینکه این طرح در بازه زمانی ۱۲۳ روزه از ابتدای تابستان اجرا شد، افزود: در مجموع ۵۰۵ حادثه مرتبط با سواحل و محیط پیرامونی در استان ثبت شده که با اقدامات به‌موقع امدادی، بسیاری از آنها کنترل و از وقوع تلفات گسترده جلوگیری شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان همچنین از ارائه ۴۳ هزار و ۷۷۷ خدمت امدادی و آموزشی در حوزه پیشگیری از غرق‌شدگی خبر داد و تصریح کرد: در این مدت، ۹۷۷ مورد خدمات سرپایی ارائه و بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر آموزش چهره‌به‌چهره دریافت کردند.

سلیمی با اشاره به وضعیت مناطق حادثه‌خیز گفت: شهر رشت با ثبت ۴۴ درصد از کل جان‌باختگان، به‌عنوان کانون اصلی بحران شناخته شد در مقابل، عملکرد شعب جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های آستارا، آستانه‌اشرفیه، لنگرود و لاهیجان موفق بوده و هیچ مورد فوتی در این مناطق گزارش نشده است.

وی همچنین با بیان آمار حوادث تابستانه افزود: در حوزه امداد و نجات، موارد زیر به ثبت رسیده است: ۳۸۰ مورد تصادف و حادثه ترافیکی با ۹۰۵ حادثه‌دیده و ۱۰ فوتی، ۴۲ مورد سقوط از ارتفاع که منجر به فوت ۱۱ نفر شد، ۵۰۵ مورد حادثه دریایی که از این تعداد، ۳۰۰ نفر نجات یافتند و متأسفانه ۱۶ نفر جان باختند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان در پایان تأکید کرد: استمرار آموزش‌های عمومی، توسعه تجهیزات امدادی و حضور فعال منجیان غریق در نوار ساحلی استان، نقش بسزایی در کاهش تلفات و ارتقای ایمنی گردشگران و ساکنان ساحلی ایفا کرده است.