  1. استانها
  2. گیلان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

سلیمی: «ارمغان مهر» هلال احمر در روستاهای ییلاقی گیلان اجرا شد

سلیمی: «ارمغان مهر» هلال احمر در روستاهای ییلاقی گیلان اجرا شد

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از توزیع ۱۸۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان کم برخوردار استان خبر داد و گفت: طرح «ارمغان مهر» با مشارکت خیران در روستاهای ییلاقی گیلان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلیمی اظهار کرد: طرح «ارمغان مهر» با مشارکت خیران، بیش از هزار و ۸۰۰ بسته تحصیلی و ۶۰۰ جفت کفش و لباس به ارزش سه میلیارد تومان بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار روستاهای ییلاقی توزیع شد.

وی افزود: این طرح که با هدف حمایت از تحصیل کودکان محروم اجرایی شده، تا پایان آبان ماه ادامه دارد و دانش‌آموزان نیازمند با همکاری آموزش و پرورش شناسایی و تحت پوشش قرار می‌گیرند.

سلیمی ادامه داد: هدف ما فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل و افزایش عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار استان است.

به گفته سلیمی، توزیع بسته‌های تحصیلی شامل لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس مدارس، بخشی از کمک‌های هلال احمر به دانش‌آموزان نیازمند است که می‌تواند انگیزه آنان را برای ادامه تحصیل افزایش دهد.

کد خبر 6606568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها