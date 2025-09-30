سلیمی: «ارمغان مهر» هلال احمر در روستاهای ییلاقی گیلان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلیمی اظهار کرد: طرح «ارمغان مهر» با مشارکت خیران، بیش از هزار و ۸۰۰ بسته تحصیلی و ۶۰۰ جفت کفش و لباس به ارزش سه میلیارد تومان بین دانشآموزان کمبرخوردار روستاهای ییلاقی توزیع شد.
وی افزود: این طرح که با هدف حمایت از تحصیل کودکان محروم اجرایی شده، تا پایان آبان ماه ادامه دارد و دانشآموزان نیازمند با همکاری آموزش و پرورش شناسایی و تحت پوشش قرار میگیرند.
سلیمی ادامه داد: هدف ما فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل و افزایش عدالت آموزشی در مناطق کمبرخوردار استان است.
به گفته سلیمی، توزیع بستههای تحصیلی شامل لوازمالتحریر، کیف، کفش و لباس مدارس، بخشی از کمکهای هلال احمر به دانشآموزان نیازمند است که میتواند انگیزه آنان را برای ادامه تحصیل افزایش دهد.
