حسینی: کندی واردات و کمبود فضای صنعتی ازمشکلات واحدهای تولیدی بانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بایز حسینی در نشست مشترک با کارگزاران مرز سیرانبند و سرمایه‌گذاران بانه از ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در ۶۳ واحد تولیدی فعال این شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها نقش مهمی در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در منطقه دارند.

وی افزود: در حال حاضر ۷۳ واحد تولیدی در بانه فعالیت می‌کنند که ۶۳ واحد آنها فعال و ۱۰ واحد غیر فعال است و همچنین، ۱۶ معدن در بانه وجود دارد که هفت معدن فعال و مابقی غیر فعال هستند.

وی در ادامه گفت: بیشتر معادن بانه سنگ لاشه هستند و علاوه بر واحدهای تولیدی، در سایر بخش‌ها نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: به‌عنوان نمونه، در بانه ۹۳ مجتمع تجاری وجود دارد که ۸۶۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و سه هزار واحد فاقد پروانه کسب هستند.

حسینی همچنین به وضعیت فعالیت‌های بازرگانی در بانه اشاره کرد و افزود: در این شهرستان ۴۰۷ کارت بازرگانی فعال داریم که از این تعداد ۱۰۰ مورد به صورت حقوقی و ۳۰۷ مورد به صورت اشخاص حقیقی هستند همچنین ۳۰ نفر پیله‌ور و ۹۰ کارگزار بازارچه داریم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت بانه با اشاره به مشکلات موجود در روند واردات کالا، اظهار کرد: یکی از گلایه‌های واردکنندگان، کندی واردات کالا است که باعث می‌شود تجار به شهرستان‌های اطراف مراجعه کنند.

وی همچنین به پتانسیل‌های صنعتی شهرستان اشاره کرد و گفت: فضای صنعتی شهرک صنعتی بانه ۱۷ هکتار است که کاملاً واگذار شده و فعال‌ترین شهرک صنعتی استان است. با این حال، یکی از مشکلات این شهرک، مشکل آن تن‌دهی موبایل است.

حسینی به کمبود فضای صنعتی در این شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: امسال شهرک صنعتی شماره ۲ بانه فعال خواهد شد که امیدواریم مشکلات فضای صنعتی حل شود و تولید لوازم خانگی و لامپ مهم‌ترین صنایع بانه است و این شهرستان به قطب تولید لامپ و لوازم خانگی خرد تبدیل شده است.

وی همچنین از وضعیت استفاده از کارت‌های مرزنشینی در بانه انتقاد کرد و گفت: در حالی که در شهرستان‌های مریوان و سروآباد استفاده از کارت‌های مرزنشینی در تجارت خارجی بالاتر است، در بانه تنها ۷۷۴ کارت مرزنشینی استفاده شده که این تفاوت معناداری را نشان می‌دهد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت بانه در پایان با اشاره به افزایش ظرفیت‌های صنعتی و تجاری در آینده، تاکید کرد: ما امیدواریم با تقویت بخش‌های صنعتی و بهبود زیرساخت‌ها، این شهرستان به یکی از قطب‌های اقتصادی مهم در سطح استان و کشور تبدیل شود.