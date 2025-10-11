  1. استانها
  2. البرز
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع شد

تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع شد

کرج- رئیس پلیس راه البرز از ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت استان مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به اعمال محدودیت تردد از کرج و آزاد راه تهران- شمال اظهار کرد: این محدودیت تردد به دلیل حجم بالای ترافیک و بازگشت مسافران از شهرهای شمالی کشور ایجاد شده است.

وی گفت: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه می شود.

رئیس پلیس راه البرز افزود: درزمان حاضر تردد از میدان امیرکبیر کرج تا شهرستانک در جاده کرج - چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.

وی گفت : اکنون ترافیک از سمت مازندران به سمت کرج و تهران در برخی نقاط سنگین است.

کرمی مسافران خواست برای سفر به شهرهای شمالی از محورهای جایگزین استفاده کنند.

کد خبر 6619001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها