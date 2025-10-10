به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان کرمی رئیس پلیس راه استان البرز آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان و جاده‌های شمالی را تشریح کرد.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در جاده‌های کوهستانی گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین گزارش شده است.

کرمی افزود: آزادراه‌های منتهی به تهران نیز با ترافیک سنگینی مواجه هستند. در آزادراه قزوین – کرج – تهران، ترافیک حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا محدوده استاندارد و همچنین در منطقه گرمدره سنگین است. علاوه بر این، آزادراه کرج – قزوین نیز محدوده پل حصارک تا کمالشهر با ترافیک سنگین روبه‌رو است.

رئیس پلیس راه البرز در خصوص وضعیت تردد در سایر مسیرها، اعلام کرد: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (مسیر رفت و برگشت) به صورت روان در جریان است. همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال فاقد گره ترافیکی بوده و تردد در آن روان گزارش می‌شود.

رئیس پلیس راه استان البرز تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی مساعد در محورهای شمالی، هموطنان می‌توانند با آسودگی خاطر در این مسیرها تردد کنند. وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله و شتاب سفری ایمن و بدون حادثه داشته باشند.